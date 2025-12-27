Nella splendida cornice di Elva uno speciale inizio del 2026

Elva, l’incanto dell’Alta Valle Maira. Il nuovo anno è ormai alle porte e proprio qui giovedì 1° gennaio ci sarà una giornata speciale all’insegna della convivialità, della musica e delle tradizioni, per celebrare l’inizio del 2026 in un’atmosfera gioiosa ed accogliente.

Il tutto inizierà già al mattino, dalle 10:30, quando sarà possibile passeggiare tra i mercatini artigianali, scoprendo creazioni e prodotti del territorio. A seguire, per chi desidera, ci sarà un gustosissimo pranzo a cura della Pro Loco e Lou Labrier.

Musica e tante emozioni nel pomeriggio. Alle ore 14:30, la chiesa di Elva ospiterà un concerto per pianoforte e voce con Anna Petracca e Alfredo Matera, in un viaggio nella canzone italiana dagli anni ’50/’60 fino ai giorni nostri. Seguirà, alle ore 16:00, uno spazio dedicato alla convivialità con una gustosa merenda a base di panettone, tè, vin brulé e cioccolata.

“Sarà un’occasione perfetta per iniziare l’anno nuovo insieme - dicono gli organizzatori - tra musica, sapori e tradizione. Vi aspettiamo numerosi.”

Per informazioni e prenotazioni: 339 8204764