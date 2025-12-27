Piano sociosanitario, Sacchetto (Fdi): "Approvati due Odg che impegnano la Giunta a promuovere una campagna informativa sull’endometriosi e l’istituzione di una rete sclerosi multipla"

Nell’ambito dell’iter di approvazione del nuovo Piano Socio-Sanitario del Piemonte, sono stati approvati due Ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Il primo documento riguarda la richiesta di una campagna informativa sull’endometriosi.

Questa è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina, i cui sintomi più frequenti sono dolore pelvico, dismenorrea, talora associati a disturbi intestinali, infertilità e impatto significativo sulla qualità della vita fisica e psicologica, il fenomeno è caratterizzato da un rilevante ritardo diagnostico che, in ambito europeo e italiano, viene stimato mediamente in circa 7–11 anni. Anche in Piemonte l’endometriosi rappresenta un problema rilevante, le stime indicano un impatto significativo sulla popolazione femminile in età riproduttiva, con ripercussioni sui percorsi di cura, sulla vita sociale, affettiva e lavorativa delle donne; tra il 2011 e il 2020 oltre 134.000 donne italiane tra i 15 e i 50 anni hanno avuto almeno un ricovero correlato all’endometriosi, a testimonianza del peso della malattia sul sistema sanitario e dei costi diretti e indiretti associati.

“La Regione Piemonte ha già avviato azioni per la costituzione e il potenziamento della rete regionale per l’endometriosi e per la presa in carico multidisciplinare delle pazienti, è utile a questo proposito rafforzare le attività di informazione precoce e di educazione alla salute, in particolare rivolte alle adolescenti, per ridurre il ritardo diagnostico e favorire il tempestivo accesso ai servizi sanitari in quanto la diagnosi precoce dell’endometriosi può contribuire a ridurre l’impatto clinico, sociale ed economico della malattia, da queste premesse l’impegno richiesto alla Giunta a realizzare un sito internet istituzionale regionale dedicato all’endometriosi, contenente informazioni scientificamente validate su cosa sia e come prevenirla e di dare vita nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ad una campagna attraverso la realizzazione di un QR code da posizionare sui banchi degli studenti attraverso adesivi che rimandino al sito istituzionale sopra descritto, contenente informazioni aggiornate, validate e accessibili su prevenzione, percorsi diagnostici, cura, ruolo del volontariato sociale e sui servizi sanitari disponibili sul territorio regionale”, conclude Sacchetto.

Infine è stato licenziato il documento che prevede l’istituzione di una rete sclerosi multipla in Piemonte.

“Tale Ordine del giorno – ricorda Sacchetto - impegna la Giunta a valutare l’istituzione, nell’ambito della programmazione del Piano Socio-Sanitario 2025-2030, di una Rete Regionale per la SM, sul modello delle esperienze consolidate della Rete Oncologica, della Rete delle Malattie Rare e della Rete Cardiovascolare”.

Nell’articolato del documento si richiedono i PDTA unici e condivisi e il coordinamento regionale e i comitati tecnico-scientifici ed impegnano la Giunta a prevedere, in coerenza con gli obiettivi del Piano stesso, adeguate risorse organizzative, professionali e tecnologiche per l’attivazione della rete, anche attraverso eventuali fondi nazionali o europei.