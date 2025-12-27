Centallo e Villafalletto, didattica innovativa all’Istituto Isoardo-Vanzetti [FOTO]

L’Istituto Comprensivo ‘Isoardo-Vanzetti’ di Centallo, tra i primi in Piemonte ad adottare il modello Dada (Didattiche in ambienti di apprendimento), conferma anche per quest’anno una scelta didattica innovativa e sperimentale, fortemente sostenuta dalla dirigente scolastica Stefania Magnaldi e dal suo staff, attraverso l’attivazione di percorsi specifici interamente dedicati allo Steam (Science, technology, engineering, art e mathematics).

A tal proposito la scuola primaria di Tarantasca si avvarrà di esperti esterni che affiancheranno i docenti nel predisporre una progettazione didattica che utilizzi il Coding (una serie di attività volte a insegnare e promuovere delle basi di programmazione informatica) fin dall'infanzia e la modalità Steam come mediazione dell’apprendimento.

Diverso il discorso per la scuola secondaria di primo grado (medie) di Centallo e di Villafalletto nelle quali si è deciso collegialmente di bloccare per due settimane (una nel primo e una nel secondo quadrimestre) le lezioni curricolari e di riscrivere completamente l’orario dei docenti i quali si occuperanno in modo trasversale di orientamento, educazione civica e didattica alternativa.

“Tutto ciò – spiegano i referenti dell’Istituto Comprensivo - rappresenta sicuramente una grande opportunità per i ragazzi che potranno godere di una didattica alternativa decisamente ampia e specifica che contribuirà all’ampliamento della loro offerta formativa.

Da poco conclusa la prima settimana Steam, oltre a interventi dedicati all’AI (Intelligenza artificiale), alla conoscenza di sé, alla visita di aziende sul territorio e riunioni di istituto con i ragazzi, un gruppo di 6 fotografi amatoriali ha avuto il piacere di rispondere all'invito di alcuni professori della Scuola Secondaria di Primo Grado di Centallo per un'esposizione fotografica e un incontro formativo con gli studenti”.

L'iniziativa ha previsto l'allestimento delle opere fotografiche all'interno dei locali scolastici trasformando gli spazi in una vera e propria galleria d'arte temporanea.

L'evento, durato tre giorni, è stato caratterizzato dall'incontro con i ragazzi, durante il quale i fotografi hanno avuto modo di spiegare le loro realizzazioni illustrando le tecniche, le storie e le emozioni dietro ogni scatto esposto, ⁠introdurre i primi approcci alla fotografia condividendo la passione, i consigli essenziali e le basi per chiunque voglia avvicinarsi a quest'arte.

I fotografi Nicola Carrucciu, Claudio Pappalardo, Roberto Piacenza, Silvio Tonello, Ivano Giuliano e Tito Centolanza affermano: “Ciò che ha reso questa esperienza indimenticabile è stata la straordinaria risposta degli studenti. La loro partecipazione è stata caratterizzata da ⁠massima attenzione da parte dei ragazzi che hanno seguito le spiegazioni con una concentrazione encomiabile.

Le numerose domande poste e la curiosità dimostrata hanno testimoniato un genuino interesse per il mondo dell'immagine e della fotografia. È stato un vero piacere condividere questa passione con una platea così ricettiva.

Vedere l'entusiasmo negli occhi dei ragazzi è la conferma che l'arte visiva ha un ruolo fondamentale nella loro crescita.

Desideriamo – concludono i fotografi - ringraziare sentitamente la dirigente scolastica Stefania Magnaldi per l'opportunità offerta e la fiducia riposta in questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va ovviamente ai docenti per la preparazione e la gestione degli studenti, e in particolar modo ai ragazzi che con la loro partecipazione attiva e il loro rispetto hanno reso questo evento un successo”.



