A Mondovì le Acli e le Scuole cuneesi insieme per gli studenti ucraini

Martedì 23 dicembre, una delegazione delle Acli cuneesi, guidata dal presidente Elio Lingua e composta dai consiglieri Piero Carluzzo, Ferruccio Dellarovere (Acli Cuneo) Aldo Clerico e Piermario Longo (Acli Monregalesi), ha completato la prima fase della raccolta materiali scolastici da destinare alle scuole del distretto di Kegychiv, in grande difficoltà per il protrarsi del conflitto in Ucraina.

Si tratta di un gran numero di quadernoni, penne, blocchi note, astucci, calcolatrici, pennarelli e molto altro, che sono stati acquistati grazie alle donazioni durante l’ultimo consiglio provinciale delle Acli di Cuneo, per la cifra complessiva di 503 euro, e un notevole quantitativo di analoghi materiali raccolti dalle scuole del plesso scolastico di San Michele Mondovì coinvolte nel progetto “Una scuola per la Pace”, promosso dall’istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì.

A consegnare i materiali raccolti dalle scuole di San Michele Mondovì è stata la dirigente Rossana Iadarola e la delegazione Acli ha provveduto a trasportarli nella sede del “Giolitti-Bellisario-Paire”, che nelle prossime settimane si incaricherà alla prima spedizione in Ucraina.

Il materiale scolastico destinato ai piccoli studenti ucraini è stato raccolto in questi mesi dalle sedi di San Michele Mondovì (Scuola dell’Infanzia - Primaria e secondaria 1°Grado), di Montaldo Mondovì (Scuola Primaria), Niella Tanaro (Scuola dell’Infanzia e Primaria), Pamparato (Primaria e Secondaria 1° Grado), Roburent (Scuola dell’Infanzia), Torre Mondovì (Scuola dell’Infanzia - Primaria) e Vicoforte (Scuola dell’Infanzia - Primaria e secondaria 1°Grado).

La delegazione delle Acli ha successivamente incontrato la dirigente dell’Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” Donatella Garello, alla quale è stato consegnato quanto raccolto dai circoli Acli della provincia di Cuneo.

Altro materiale scolastico è stato raccolto e portato direttamente al centro di raccolta da alcuni circoli Acli monregalesi e su invito della presidenza Acli cuneese, nei prossimi giorni si intensificherà la raccolta fondi in tutti i circoli Acli della provincia di Cuneo.

Ha commentato Elio Lingua, presidente delle Acli di Cuneo: “Ringrazio di cuore per la collaborazione l’istituto “Giolitti-Bellisario-Paire”, il plesso scolastico di San Michele Mondovì, i coordinatori delle Acli monregalesi e tutti i circoli Acli che hanno raccolto fondi per gli alunni delle scuole ucraine. L’iniziativa, partita dal nostro delegato Acli nazionale Pietro Carluzzo è collegata alla Carovana della Pace ed è davvero lodevole, e proseguirà. Invito tutti i circoli Acli ad attivarsi per raccogliere fondi nei prossimi mesi in favore dei bambini ucraini e come abbiamo fatto in queste settimane utilizzeremo il ricavato per l’acquisto di materiale scolastico utile, attingendo anche dal nostro Fondo Solidarietà”.

L’iniziativa “Una scuola per la Pace”, è nata dopo la partecipazione del delegato nazionale delle Acli Pietro Carluzzo, ad una recente missione di pace in terra Ucraina. Racconta Carluzzo: “Durante il “Giubileo della speranza” in Ucraina organizzato dal MEAN (Movimento Europeo di Azione Nonviolenta) dal 1° al 4 ottobre 2025 a cui ho preso parte per le Acli cuneesi insieme ad Alberto Ubezio, è emersa con forza la necessità di sostenere le scuole e le comunità locali che, nonostante le difficoltà di un conflitto ormai prolungato, continuano a credere nel valore dell’istruzione come strumento di speranza e di rinascita”.

La dirigente dell’Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” Donatella Garello, ha aggiunto: “Continua la risposta delle Scuole a questa raccolta eccezionale per dare una mano concreta agli alunni ucraini, già duramente provati dalla guerra. Continueremo a raccogliere anche dopo le festività natalizie, coinvolgendo anche scuole che ancora non hanno aderito all’iniziativa. La spedizione avverrà nelle prossime settimane, non appena le condizioni lo permetteranno”.

I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente solidarietà delle Acli Prov.li Cuneesi su questo IBAN: IT66B0306909606100000186920 intestato a: ACLI SEDE PROVINCIALE DI CUNEO APS con causale: “materiale scolastico per bimbi ucraini”.