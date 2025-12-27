Associazione Centro Down Cuneo: un Christmas Pizza Party che scalda il cuore [FOTO]

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 11 dicembre si è svolta una serata speciale, divertente e ricca di entusiasmo: il Christmas Pizza Party, un appuntamento che ha visto ragazzi e ragazze dell’Associazione Centro Down Cuneo mettersi alla prova nella preparazione di deliziose pizze presso il centro espositivo Giuliano Cucine a Madonna dell’Olmo.

Grazie ai forni messi a disposizione della Miele, tutti i ragazzi e le ragazze hanno potuto sperimentare, impastare e farcire pizze dai mille gusti, poi condivise e gustate con grande soddisfazione anche dai loro genitori. Un momento semplice, ma prezioso, che ha dato vita a sorrisi, profumi e tanta partecipazione.

L’Associazione Centro Down Cuneo desidera ringraziare di cuore tutte le persone e le realtà che hanno reso possibile questo pomeriggio così significativo nel percorso di autonomia dei ragazzi e delle ragazze dell’ATL – Agenzia Tempo Libero.

Un ringraziamento speciale va innanzitutto a Sabrina Martinengo, ideatrice dell’iniziativa, e ad Alessandro insieme a suo figlio Giacomo, gentilissimi padroni di “casa”.

Un grazie sincero anche a: Neffartari della pasticceria Prisma di Cuneo, Monica di Cascina Madama Rous, la Birreria Trunasse, la Fattoria Moris, il Salumificio Marchisio la Pizzeria Sorrento, per aver messo a disposizione il suo brillante pizzaiolo Giuseppe, che ha guidato i ragazzi con passione e professionalità.

A ognuno di voi va il nostro più sentito grazie per il sostegno, la disponibilità e l’entusiasmo. Insieme abbiamo costruito un momento di condivisione autentica e di crescita, che rimarrà nel cuore di tutti e tutti.

Associazione Centro Down Cuneo