É Natale ma si pensa già a Pasqua: Mondovì Volley lancia la 15ª edizione del Torneo della Ceramica

Il fine settimana di Pasqua equivale, per Mondovì Volley, ad una sola cosa: il Torneo della Ceramica.

La macchina organizzativa è già da tempo all’opera per una nuova edizione del torneo di pallavolo giovanile che nella scorsa stagione ha toccato i favolosi numeri di 86 squadre iscritte e circa 1200 giovani atleti e atlete a calcare i campi di Mondovì e di tutto il circondario.

Nel 2026 arriva la 15^ edizione, e per festeggiarla al meglio sono in arrivo tante novità che promettono di entusiasmare ancora di più i partecipanti e allo stesso tempo di elevare ancora di più lo standard qualitativo proposto, al fine di mantenere il “TdC” tra i punti di riferimento nell’organizzazione di questo tipo di manifestazione.

Il primo e (probabilmente) più importante cambiamento è il passaggio da due a tre giorni di gara: la competizione, infatti, inizierà nel pomeriggio di giovedì 2 aprile 2026, con le prime gare dei gironi delle varie categorie (Under 18, Under 16, Under 14, Under 13 e Under 12 femminile).

Venerdì 3 aprile sarà dedicato alla conclusione dei gironi e alle prime sfide ad eliminazione diretta, mentre sabato 4 si andrà in chiusura con semifinali, finali e la classica cerimonia di premiazione al Palamanera di Mondovì.

Le novità non si fermano assolutamente qui e vanno da un rinnovatissimo piano per i pranzi fino al tocco “glam”, la cerimonia di apertura nella serata di giovedì 2 aprile.

Tutte le squadre sfileranno nel centro di Mondovì Breo fino a Piazza San Pietro, dove si svolgerà l’inaugurazione e dove le atlete potranno vivere un momento di festa e condivisione in conclusione del primo giorno di gare. La risposta alle prime “chiamate” è stata oltremodo positiva, con oltre 50 formazioni che hanno già sposato il nuovo progetto, ma le iscrizioni sono ancora aperte.

Tutte le informazioni su torneo ed iscrizioni possono essere richieste a info@mondoivolley.it e al numero di telefono 351 4598254.