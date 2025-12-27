 / Volley

Volley | 27 dicembre 2025, 07:15

SUPERLEGA / Le pagelle di Modena-Cuneo: Zaytsev e Feral gli ultimi a mollare, Sedlacek e Cavaccini affondano in ricezione

Lo Zar ed il francese provano a tenere in piedi Cuneo, ma i numeri della linea di ricezione condannano i piemontesi contro una Valsa Group implacabile al servizio

Cavaccini prova ad incitare i compagni, ma contro la battuta di Modena non c'è stato nulla da fare (Foto Bramardi)

Lorenzo Codarin. Voto: 5.5
Poco coinvolto. Qualche turno al servizio senza incidere, in attacco solo 2 punti su 4 tentativi (50%), ma incidenza minima in una partita dove serviva ben altro peso. Con una ricezione simile non poteva passare dai centrali il gioco di Cuneo.

Domenico Cavaccini. Voto: 4,5
I numeri della ricezione sono impietosi: 19% di positività, solo 12% di perfette. Soffre tremendamente il servizio modenese come gli altri ricettori.

Marko Sedláček. Voto: 4,5
15 ricezioni con il 27% di positività, 12% di perfette: troppo, troppo poco. In attacco chiude al 25% (3 su 12) con diversi errori nei momenti chiave. Fatica evidente, sostituzione inevitabile.

Ivan Zaytsev. Voto: 5,5
È quello che prova a tenere in piedi la baracca. 14 punti, ma con il 36% in attacco e una ricezione al 24% (14% perfetta). Qualche spunto, qualche ace, ma senza continuità e senza riuscire a cambiare l’inerzia.

Alexsandar Stefanović. Voto: 5,5
Numeri discreti in attacco (60%), ma pochissimi palloni giocabili. Con una ricezione così, i centrali restano tagliati fuori dal gioco.

Michele Baranowicz. Voto: 5/6
Fa quello che può in una serata complicatissima. Qualche scelta forzata, ma è uno dei pochi a restare lucido. Subisce più di quanto possa incidere.

Nathan Feral. Voto: 5,5
Parte forte ed è il migliore per efficienza offensiva (50% su 24 attacchi), ma col passare dei set cala vistosamente. Anche al servizio non trova mai continuità. Si spegne alla distanza.

Claudio Cattaneo. Voto: 5
Entra per dare una scossa, ma viene subito murato e fatica a entrare in ritmo. 33% in attacco, senza lasciare traccia.

Matteo Battocchio. Voto: 5.5
La squadra non regge all’impatto col servizio di Modena e per il coach è dura trovare contromisure efficaci. I cambi non spostano l’inerzia del match, la ricezione resta un problema irrisolto per tutta la gara.

Voto complessivo di squadra : 5

Ricezione disastrosa (25% totale, 13% perfetta), muro inefficace (2 punti) e troppi errori diretti. L'attacco regge, ma contro una Modena così al servizio non c’è mai stata davvero partita.

Cesare Mandrile

