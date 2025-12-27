Ucraina-Russia, notte di fuoco su Kiev. Oggi Trump e Zelensky in call con i leader Ue

(Adnkronos) - Ancora raid della Russia sull'Ucraina alla vigilia del vertice Trump-Zelensky domani a Mar-a-Lago, in Florida. Almeno cinque persone sono rimaste ferite a Kiev a causa di un massiccio attacco russo: lanciati sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klychko, riferisce di un incendio divampato nel distretto di Holosiivskyi e di detriti caduti nei distretti di Obolonskyi e Desnianskyi.

L'ultimo attacco avviene mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida domani, domenica 28 dicembre, per cercare di porre fine alla guerra.

In vista dell’incontro, i due parteciperanno oggi a una call insieme ai leader europei e alla presidente della Commissione Von der Leyen.

Nel discorso rilasciato il 26 dicembre ai giornalisti, Zelensky ha affermato che, durante l'incontro, l'Ucraina e gli Stati Uniti intendono discutere diverse questioni, tra cui le garanzie di sicurezza, la cooperazione economica, nonché il Donbass e la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Secondo i giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite in tutta la capitale, così come nell'Oblast' di Kiev, dove sono state segnalate interruzioni di corrente nella città di Brovary e nelle aree circostanti a seguito degli attacchi. Brovary si trova a 20 chilometri (circa 12 miglia) a nord-est di Kiev .

Almeno cinque persone sono rimaste ferite a Kiev durante l'attacco, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko la mattina del 27 dicembre. È stato segnalato un incendio nel quartiere Holosiivskyi della città, mentre detriti sono caduti nei quartieri Obolonskyi e Desnianskyi.

A Vyshhorod, circa cinque chilometri (nove miglia) a nord di Kiev, sono state danneggiate diverse finestre di un grattacielo, mentre nel distretto di Boryspil, nell'Oblast di Kiev, sono stati danneggiati un numero imprecisato di magazzini e due auto, ha affermato il governatore dell'Oblast di Kiev Mykola Kalashnyk , aggiungendo che le infrastrutture critiche sono state nuovamente attaccate.

Separatamente, una persona è rimasta ferita nell'attacco avvenuto nella provincia di Ivano-Frankivsk, nell'Ucraina occidentale, ed è stata trasportata in ospedale, secondo quanto riportato da Kalashnyk.

Nel frattempo, l'aeronautica militare ucraina ha lanciato l'allarme per la minaccia continua di droni e missili russi in diverse regioni.