Al Direttore | 28 dicembre 2025, 17:24

Un paziente di Ortopedia e Traumatologia: "Grazie ai medici del S.Croce e Carle che mi hanno ridato la possibilità di camminare"

La lettera di Piero Ercole Bottiroli dopo la guarigione da una complessa frattura alla gamba: "Grande competenza e umanità dai dottori Nano e Rea e da tutto il personale di Ortopedia"

Immagine di repertorio dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il 13 maggio scorso  sono stato operato presso la struttura di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo a seguito di una brutta frattura di tibia, perone e malleolo al piede sinistro dal dottor Domenico Nano e dal dottor Antonio Rea. In seguito a numerose visite di controllo e al periodo di riabilitazione, il 9 dicembre sono stato considerato perfettamente guarito durante l'ultima visita effettuata dal dottor Rea.

Voglio sentitamente ringraziare chi mi ha operato, assistito nel brevissimo periodo di ospedalizzazione e in seguito, il personale tutto per la grande competenza e umanità dimostrata. Non avrei potuto trovarmi meglio e avere maggior fortuna.

Piero Ercole Bottiroli"

