Colle della Maddalena, in corso la pulizia della strada per la riapertura [VIDEO]

Dopo il completamento degli interventi di disgaggio preventivo delle valanghe effettuati nella giornata di ieri, sabato 27 dicembre, lungo il valico transfrontaliero sul confine di Stato, oggi, domenica 28 dicembre, sono in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della strada del Colle della Maddalena.

Le operazioni, inizialmente programmate per venerdì 26 dicembre, erano state rinviate di 24 ore a causa delle avverse condizioni meteorologiche che avevano impedito all'elicottero di alzarsi in volo. Solo nella mattinata di sabato è stato possibile procedere con gli interventi di disgaggio necessari per garantire la sicurezza del transito.

Con 70 centimetri di neve al suolo, le squadre dell'azienda Massucco sono attualmente impegnate nella rimozione del manto nevoso e nella verifica delle condizioni di sicurezza della carreggiata, operazioni fondamentali per consentire una rapida riapertura della strada.

La riapertura al transito veicolare, come previsto dai protocolli di sicurezza, sarà autorizzata solo dopo aver verificato l'assenza di nuovi movimenti nevosi e dopo aver accertato la completa stabilità dei pendii interessati dalle operazioni. Una cautela necessaria per garantire la massima sicurezza agli automobilisti che percorreranno il valico nei prossimi giorni.