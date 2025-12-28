Nino Perino nel documentario di Davide Demichelis: molto più di un ricordo

“È successo per caso, o forse no...” scrive Davide Demichelis. Il documentario che ha girato sulla storia di Nino Perino è andato in onda proprio il 25 dicembre su Rai3, all'interno della puntata di Geo, in un giorno non soltanto significativo ma anche ad una settimana dalla triste notizia del suo decesso.



Di anni 81, nato in frazione Chiappera e residente ad Acceglio, Nino è stato una figura cardine per l’Alta Valle Maira: la prima guida alpina e soccorritore ad essere precursore di un turismo montano integrato con l’alpinismo.



“Sono passati più di tre anni da quando iniziai a girare - racconta Davide Demichelis -. Nino ha scritto pagine importanti della storia della Val Maira: prima guida alpina, primo maestro di sci, direttore per vent'anni del Soccorso Alpino, e poi ha aperto e gestito due campeggi, il rifugio Campo Base, il bivacco Enrico Mario, ha recuperato la via ferrata per la cima Dronero e ancora... Insomma: ne ha fatte di tutti i colori. E così, c'è voluto un po' a terminare le riprese, a raccontare lui e le sue mille avventure, e poi la natura, le montagne, le stagioni.





Appena terminato il montaggio, gliel'ho subito mostrato. Lo ha visto più volte e ci si è riconosciuto: evviva! Cosa chiedere di più? Nino però, purtroppo, ci ha lasciati, giusto una settimana prima di Natale (e della messa in onda in tv). Spero se lo goda comunque, guardandolo dall'alto. Chissà se anche lassù commenterà, come faceva spesso, con il suo caratteristico: ‘...quelle cosette lì’! Per noi, una buona occasione per poterti rivedere, caro Nino, sentirti raccontare le storie che hanno segnato la tua vita, ammirarti fra le tue montagne, vivere con te alcuni frammenti dei tuoi 81 anni vissuti intensamente, molto intensamente. Grazie Nino, è stato bello: sarai sempre nel mio cuore!”





Immagini, parole e tanta commozione. Quello su Nino Perino è un racconto che tocca le corde più profonde dell’anima, che mostra ancora una volta tutta l’umanità, la delicatezza e la bravura di Davide Demichelis. È un inno alla vita ed alla sua essenza più vera, con la consapevolezza che quello che ora resta è molto più di un ricordo.



