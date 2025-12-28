 / I più letti della settimana

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Bruxelles 2025: il punto dal Parlamento Europeo di Brando Benifei

Bilancio di un anno di attività nel cuore delle istituzioni europee con focus sul nostro territorio

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, lunedì 22 marzo).

***

Siamo a fine anno e l’Europa è sempre più presente nella vita di ognuno di noi. Al netto di come la si veda sono gli europarlamentari i nostri rappresentati a Bruxelles, è a loro che vanno le istanze dei cittadini tramite le istituzioni locali, è da loro che è giusto aspettarsi un bilancio del 2025.

Vi proponiamo questa intervista realizzata dal nostro corrispondente a Bruxelles di Brando Benifei 

