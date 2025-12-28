CALCIO / Al via il 25° Torneo di Calcio a 5 "Città di Cuneo": ultima edizione allo Sport Area

Dal giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, è ufficialmente iniziato il 25° Torneo di Natale Città di Cuneo, organizzato dal Comitato Lega Calcio ACSI Cuneo, presso il palazzetto dello Sport Area di Borgo San Giuseppe.
Il tabellone prevede la partecipazione delle squadre dei giovani calciatori delle categorie piccoli amici 2019 – primi calci 2018 – primi calci 2017 - pulcini 2016 -pulcini 2015 - esordienti 2014 - esordienti 2013.
Soddisfatti gli organizzatori per la partecipazione delle società sportive, a conferma che la manifestazione del periodo natalizio continua negli anni ad avere un grande interesse nel panorama calcistico provinciale del settore.
La manifestazione, tanto attesa dai giovani calciatori, dopo tanti anni assume un carattere particolare in quanto, con molte probabilità, sarà l’ultima a disputarsi nell’attuale impianto sportivo dello sport Area. Dal prossimo anno, infatti, salvo intoppi, in accordo col comune di Cuneo, l’evento sarà organizzato presso la nuova palestra, in fase conclusiva dei lavori, sito in San Rocco Castagnaretta nei pressi del Palazzo dello Sport.
Intanto con le partite in programma oggi in quasi tutte le categorie si entra già nel vivo del calendario con le gare della seconda giornata dei gironi eliminatori. Nelle giornate del 2, 3 e 4 gennaio si definirà il tabellone delle fasi finali delle altre categorie. L’evento si concluderà con le finali del 5 gennaio della categoria Pulcini 2016 e del 6 gennaio di tutte le altre categorie.
Tutti i risultati sono pubblicati giornalmente sul sito acsicuneo.com
Le foto del torneo sono pubblicate sul profilo Facebook Acsicuneo.