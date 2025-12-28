VOLLEY / Torneo della Ceramica 2026: Mondovì Volley prepara una 15ª edizione da record

Mentre le festività natalizie sono ancora nel pieno, il Mondovì Volley guarda già alla primavera e annuncia sui suoi canali social la 15ª edizione del Torneo della Ceramica, l'appuntamento imperdibile del weekend pasquale per la pallavolo giovanile femminile, in programma dal 2 al 4 aprile 2026.

Un traguardo importante per una manifestazione che nell'ultima edizione ha registrato numeri da capogiro: 86 squadre partecipanti e oltre 1200 giovani atlete provenienti da tutto il nord Italia, che hanno animato non solo gli impianti sportivi di Mondovì ma anche quelli dei comuni limitrofi.

La principale novità dell'edizione 2026 sarà l'estensione della manifestazione a tre giornate complete di gare, rispetto alle due tradizionali. Il torneo prenderà il via giovedì 2 aprile nel pomeriggio con i gironi eliminatori di tutte le categorie in gara: Under 18, Under 16, Under 14, Under 13 e Under 12. Venerdì 3 aprile proseguirà con il completamento della fase a gironi e i primi turni a eliminazione diretta, mentre il gran finale è previsto per sabato 4 aprile con semifinali, finali e la tradizionale cerimonia di premiazione al Palamanera.

Tra le innovazioni più attese, spicca la cerimonia inaugurale in programma la sera di giovedì 2 aprile. Per la prima volta, tutte le squadre partecipanti sfileranno attraverso il centro storico di Mondovì Breo fino a raggiungere Piazza San Pietro, dove si terrà l'apertura ufficiale del torneo. Un momento di festa collettiva che permetterà alle giovani atlete di vivere un'esperienza unica di condivisione e aggregazione al termine della prima giornata di competizioni.

L'organizzazione, già al lavoro da mesi, ha previsto numerosi miglioramenti logistici, tra cui un piano completamente rinnovato per la gestione dei pasti e dei servizi alle squadre partecipanti. L'obiettivo dichiarato è consolidare il "TdC" come evento di riferimento nazionale per i tornei giovanili di pallavolo.

Il riscontro iniziale è stato entusiastico: oltre 50 formazioni hanno già confermato la propria partecipazione, dimostrando la fiducia nel format rinnovato della manifestazione. Le iscrizioni rimangono aperte e gli organizzatori si aspettano di superare i numeri dell'edizione precedente.