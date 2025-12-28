Cremonese-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell'ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall'Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio.

La sfida tra Cremonese e Napoli è in programma oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

Cremonese-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.