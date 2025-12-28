 / 

Papa “Preghiamo per le famiglie che soffrono a causa della guerra”

ROMA (ITALPRESS) - "Nella luce del Natale del Signore continuiamo a pregare per la pace. In particolare per le famiglie che soffrono a causa della guerra, per i bambini, gli anziani e le persone più fragili. Affidiamoci all'intercessione della Santa Famiglia di Nazareth". Così Papa Leone XIV nel corso dell'Angelus domenicale a Piazza San Pietro.foto: IPA Agency(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

