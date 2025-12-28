 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 28 dicembre 2025, 13:56

Serie A, oggi Cremonese-Napoli - Diretta

Serie A, oggi Cremonese-Napoli - Diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese - in diretta tv e streaming - nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in finale, mentre nell'ultimo turno di Serie A è stata sconfitta 1-0 dall'Udinese. La Cremonese invece ha conquistato un punto a Roma pareggiando 0-0 contro la Lazio. 

Nella prossima giornata di Serie A il Napoli volerà a Roma per affrontare la Lazio, mentre la Cremonese sarà di scena a Firenze contro la Fiorentina. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium