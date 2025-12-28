Zangrillo “La Pubblica Amministrazioe cambia e attrae di più i giovani”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel 2025 abbiamo bandito 16 mila concorsi per 180 mila posti. E' chiaro che un giovane che esce dal liceo o dall'università di fronte a un'offerta così ampia si può confondere. Ma basta spiegare a Camilla quali sono le proprie aspettative, quali sono gli studi fatti e in quale parte del Paese si vive, per ottenere un ventaglio di opportunità adatte alle proprie aspettative". Lo dice Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione in una intervista a "Il Messaggero" spiegando come l'avatar Camilla, generato dall'intelligenza artificiale, faccia da guida a chi intende partecipare ad un concorso pubblico, con l'iscrizione all'app InPa. Una soluzione che dovrebbe rendere più facile l'accesso ai giovani, anche se è ancora necessario risolvere "i problemi strutturali del pubblico impiego. E posso dire che in questi anni li abbiamo presi tutti di petto, e non di rado con una certa assertività" spiega Zangrillo. "Quando sono arrivato, il primo problema che ho dovuto affrontare è stato quello delle procedure di reclutamento. Diciamo che un'organizzazione che vuole essere attrattiva non può permettersi che un concorso duri due anni e mezzo in media. Per questo, anche con l'aiuto dell'Università Federico II di Napoli, abbiamo digitalizzato tutte le procedure e creato un portale, InPa, che oggi è l'unica porta di accesso al lavoro pubblico. Un portale che negli ultimi due anni ha registrato un boom incredibile, arrivando a 2,8 milioni di profili registrati". Sulla durata media di un concorso, il Ministro afferma che "dal bando all'assunzione, siamo attorno ai 4 mesi. Grazie a questo, in tre anni siamo riusciti ad assumere circa 600 mila persone invertendo, per la prima volta dopo anni, la tendenza alla riduzione dei dipendenti pubblici".foto: IPA Agency(ITALPRESS).