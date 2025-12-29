Racconigi, il grazie del sindaco al cittadino che insegue e blocca uno scippatore

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ci sono momenti che ti riempiono il cuore e ti fanno dire, senza pensarci due volte: sono orgoglioso.

Orgoglioso di appartenere a questa comunità, orgoglioso – oggi più che mai – di essere il sindaco di Racconigi.

Oggi era una mattina fredda, nel bel mezzo delle feste di fino anno fatte di brindisi, cene, aria di casa e di famiglia. Cose normali, insomma. E invece proprio stamane scopro che un mio concittadino, uno come tanti, stamane ha fatto qualcosa che non è più - purtroppo aggiungerei - così 'normale'.

Avvisato dalla moglie Roberta di uno scippo ai danni di una signora, non è rimasto indifferente. Non ha girato lo sguardo, non ha tirato dritto. Ha cercato e poi inseguito lo scippatore, lo ha fermato, ha chiamato le forze dell’ordine e ha permesso che facessero il loro dovere.

È un gesto che vale molto, moltissimo.

Un gesto di coraggio, di civiltà, di responsabilità.

Un gesto che ci ricorda che le persone per bene ci sono, che c’è ancora chi sceglie di stare dalla parte giusta, anche quando sarebbe più facile voltarsi dall’altra parte.

Grazie, Luca. Grazie, Roberta.

A nome mio, a nome di tutta la tua città.

Che il vostro gesto sia d’esempio – e di incoraggiamento – anche nei piccoli atti quotidiani. Perché, ogni giorno, c’è sempre una scelta da fare tra ciò che è giusto e ciò che è comodo.

E voi, oggi, avete scelto ciò che era giusto.

Racconigi vi è sinceramente grata.

Il sindaco Valerio Oderda"