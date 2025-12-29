Bra: grazie al progetto “Battikuore” installato il terzo defibrillatore semiautomatico cittadino

Lodevole iniziativa quella realizzata a Bra lo scorso 20 dicembre nell'ambito del progetto "Battikuore", promosso dall'azienda Bna Srls e numerosi partner con il patrocinio del Comune.

Si è trattato infatti dell’inaugurazione della nuova postazione Dae (defibrillatore semi-automatico esterno) collocata di fronte all’ex ospedale Santo Spirito in corso San Secondo. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore ai lavori pubblici, alla sicurezza e ai quartieri Walter Gramaglia e una rappresentanza comunale, nonché il presidente dell’Aido Bra Gianfranco Vergnano. Ora è possibile salvare tempestivamente vite umane anche in quest'area grazie al nuovo dispositivo e si può tirare un respiro di sollievo facendo un plauso a chi ne ha voluto fortemente la realizzazione.

È la terza installazione di questo tipo attuata a Bra. Le altre due sono state predisposte in differenti zone del concentrico urbano.

“Si tratta della seconda iniziativa, dopo quella del gennaio 2022, nella quella sono già stati collocati due totem: uno di fronte alla stazione e l’altro, donato dall’ospedale Città di Bra, in piazza Spreintenbach” – ha puntualizzato Rosario Lo Forte di “Battikuore”.

“Come azienda Bna Srls di Boves seguiamo inoltre tutta la manutenzione di tutti i defibrillatori di Bra – ha ancora specificato -. Con la parte associativa BattiKuore Odv organizziamo invece i corsi nelle scuole e iniziative benefiche, sempre con lo scopo di installare nuovi dispositivi esterni e formare la popolazione. I defibrillatori sono già predisposti per la chiamata al 118 e sono adatti sia per adulti che bambini”.