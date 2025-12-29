Distretto del cibo della frutta, assemblea generale a Saluzzo: istituzioni e territorio uniti per il futuro [FOTO]

Luca Robaldo, presidente della Provincia; Roberto Baldi consigliere provinciale e sindaco di Bagnolo Piemonte; Roberto Dalmazzo presidente del Distretto del cibo e della Frutta e sindaco di Lagnasco; Alberto Cirio presidente della Regione gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni

Si è svolta al Monastero della Stella di Saluzzo, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, l’assemblea Generale del Distretto del cibo della frutta il cui presidente è Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco

Un momento di grande valore istituzionale e progettuale che ha visto la partecipazione corale di tutti gli attori del territorio.

Hanno preso parte all’assemblea: i 46 sindaci dei Comuni aderenti, i 7 presidenti delle organizzazioni di produttori, i 4 presidenti delle associazioni di categoria, Luca Crosetto presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Massimo Gramondi presidente del Miac e i presidenti della Pro Loco di Lagnasco Andrea Torre e della Marcello Bruno Pro Loco di Cavour.

Durante l’incontro sono state illustrate le idee programmatiche per il 2026, con particolare riferimento ai bandi ai quali il Distretto intende partecipare.

Successivamente, l’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, quest’ultimo particolarmente significativo perché consentirà la realizzazione di un importante progetto di comunicazione: un video promozionale per ciascuno dei 46 Comuni, attraverso il quale ogni Comune potrà raccontare la frutta coltivata sul proprio territorio e, allo stesso tempo, valorizzare le bellezze storiche, culturali e monumentali locali.

All’assemblea hanno inoltre partecipato: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale Paolo Bongioanni, l’assessore regionale Marco Gallo, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo con il consigliere Roberto Baldi, la presidente dell’Atl Cuneese Gabriella Giordano e alcuni dirigenti della Regione Piemonte.

“Nel corso della serata – spiega Roberto Dalmazzo, il presidente del Distretto - sono state consegnate le 46 targhe ai 46 sindaci, direttamente dal presidente Cirio, dagli assessori regionali e dal presidente della Provincia, Robaldo.

Sulla targa è riportata l’appartenenza del Comune al Distretto del cibo della frutta. La stessa targa è stata consegnata anche ai soci del Distretto e verrà esposta all’esterno delle sedi istituzionali, come segno concreto di appartenenza, condivisione e vicinanza al progetto del Distretto.

A conclusione della serata, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, alla quale va un sentito ringraziamento, è stata organizzata una cena degustazione interamente a base di frutta, articolata in sette portate.

Ogni piatto – afferma Dalmazzo -o ha saputo unire eccellenze del territorio e frutta, accompagnato da un racconto narrativo che, portata dopo portata, ha ripercorso la storia della frutta, dai tempi dei Romani fino ai giorni nostri, coinvolgendo simbolicamente tutti i 46 Comuni”.

Il racconto, interpretato da attori di rilievo del territorio, ha saputo emozionare e coinvolgere tutti i partecipanti, rendendo la serata non solo istituzionale, ma anche profondamente identitaria.

In conclusione dell’evento, il presidente Dalmazzo, ha dato il saluto finale e gli auguri di buone feste a tutti i presenti.