Escursione gratuita sul Bric Mindino per scoprire Garessio

Nella giornata di sabato 27 dicembre Garessio è stata teatro di una partecipata escursione guidata gratuita sul Bric Mindino, organizzata con l’obiettivo di far conoscere il territorio attraverso l’osservazione delle tracce animali sulla neve. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, ha riscosso un ottimo successo, coinvolgendo 24 partecipanti di diverse età, accomunati dalla passione per la montagna e la natura.

Le condizioni meteo hanno contribuito in modo determinante alla riuscita dell’evento: una neve splendida e ben conservata, unita a una giornata limpida e soleggiata, ha regalato ai partecipanti panorami suggestivi e un’atmosfera ideale per l’attività escursionistica. Lungo il percorso, i presenti hanno avuto modo di immergersi nel silenzio dell’ambiente invernale e di osservare numerose tracce lasciate dalla fauna locale, imparando a riconoscerle e interpretarle.

"Ringraziamo - dicono dall'amministrazione - le guide Aldo Acquarone e Gabriele Cristiani per la disponibilità e la professionalità dimostrate, nonché tutti i partecipanti per l’adesione e l’interesse mostrato".