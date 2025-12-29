Le "Zucche Pelate" conquistano Cherasco: 60 soci per la nuova associazione

Grandi novità animano la vita associativa di Cherasco. Giovedì 25 settembre è stato ufficialmente sottoscritto e regolarmente registrato l’atto costitutivo dell’associazione “Zucche Pelate di Cherasco”, un nuovo sodalizio che, fin dalla sua nascita, ha saputo catalizzare entusiasmo e partecipazione, ed è nata dal desiderio di un gruppo di cittadini cheraschesi di trasformare la solidarietà in un impegno concreto, vicino, autentico, il tutto misto ad un pizzico di goliardia.

L’associazione può già contare su una sessantina di adepti e si pone obiettivi chiari e ambiziosi: promuovere il divertimento e la goliardia, mantenendo sempre viva l’attenzione verso il territorio e affiancando a queste finalità un concreto impegno solidale. Un mix di leggerezza e valori che ben rappresenta lo spirito cheraschese.

A guidare il gruppo è il vulcanico presidente Marco Bogetti, figura molto conosciuta in città: già vicepresidente della ASD Cheraschese e responsabile del locale gruppo Alpini, Bogetti ha saputo imprimere fin da subito un’impronta dinamica e coinvolgente al nuovo progetto. I soci fondatori, uniti da amicizia e spirito di iniziativa, avevano iniziato a incontrarsi già nel corso dello scorso anno, dando vita a un paio di riunioni informali durante le quali è maturata l’idea di costituire ufficialmente l’associazione.

Un primo momento conviviale significativo si è svolto nella serata del 23 dicembre, quando i soci si sono ritrovati presso l’enoteca Sartine, nella suggestiva cornice della Città delle Paci, per un brindisi natalizio. L’occasione è stata anche utile per iniziare a pianificare le prossime iniziative in programma per il 2026, anno che si preannuncia ricco di appuntamenti, eventi e nuove proposte per la comunità.

Accanto al presidente Marco Bogetti, il direttivo dell’associazione è composto dal vicepresidente Chianchia Mario, il segretario Curti Gian Piero, il tesoriere dr. Marengo Enzo i revisori dei conti Catania Tiziano e Piumatti Roberto, l’ddetto alla sicurezza ing. Tovoli Davide, ed i consiglieri Bernocco GianMarco, Peisino Vincenzo, Torta Francesco, Strada Alberto, Parodi Luigi, Cannataro Giuseppino, Genta Ivano, Roggero Massimo, Panero Matteo, Bogetti Giampiero, Torta Lorenzo; un gruppo eterogeneo e affiatato, pronto a mettere entusiasmo, tempo ed energie al servizio del sodalizio.

Le “Zucche Pelate di Cherasco” muovono dunque i primi passi ufficiali, ma lo fanno con idee chiare e una base già solida. Se il buongiorno si vede dal mattino, Cherasco può aspettarsi da questa nuova realtà associativa momenti di allegria, iniziative coinvolgenti e un’attenzione costante ai valori della socialità e della solidarietà.