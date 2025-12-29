Pianfei ha un nuovo DAE grazie al progetto BattiKuore

Il Comune di Pianfei sempre più cardioprotetto. È stato infatti installato e inaugurato, nella giornata di sabato 27 dicembre, il nuovo defibrillatore semi automatico esterno (DAE) con il progetto BattiKuore dell’azienda “BNA Srls” di Roccavione.

"Lo scorso fine settimana, grazie a numerose aziende - spiega il sindaco, Marco Turco - è stato installato il nuovo DAE a Casa Mosè e, prossimamente, ne avremo uno anche presso 'Erbe di montagna' ai Blangetti. Il nostro comune è così sempre più cardioprotetto, sono presenti infatti già altri defibrillatori dalla BCC, dalla farmacia e al centro sportivo. Grazie davvero a tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa".

“Il progetto nasce dalla necessità di formare i cittadini al primo soccorso in caso di emergenza, perché ognuno di noi può contribuire a salvare una vita - ricorda Rosario Lo Forte, del progetto BattiKuore -. Mettiamo in contatto Comuni, aziende e diversi enti del territorio con l’obiettivo condiviso di salvare più vite possibile grazie alla capillare diffusione di dispositivi DAE e alla diffusione della cultura della defibrillazione precoce tramite i corsi appositi. I defibrillatori sono già predisposti per la chiamata al 118 e sono adatti sia per adulti che bambini. In primavera, anche a Pianfei, sarà organizzato un corso per la popolazione, in accordo con l'amministrazione comunale".

Segnaliamo che è inoltre possibile conoscere tutte le postazioni DAE scaricando l'app DAEDove https://www.daedove.it/