Attualità | 29 dicembre 2025, 12:27

Ana Monviso Saluzzo: otto giovani del Saluzzese entrano nelle Penne nere dopo i campi scuola estivi

Consegnate le tessere a studenti di quarta superiore. L'iniziativa forma cittadini attivi basati su solidarietà, rispetto e collaborazione

Saluzzo, la consegna delle 8 tessere associative Ana Monviso a studenti che hanno frequentato i campi scuola- Foto Paola Ravazzi

Saluzzo, la consegna delle 8 tessere associative Ana Monviso a studenti che hanno frequentato i campi scuola- Foto Paola Ravazzi

La sezione Ana Monviso Saluzzo presieduta da Enzo Desco, ha consegnato otto tessere dell’associazione ad altrettanti giovani studenti del Saluzzese (della quarta superiore) che hanno frequentato l'estate scorsa i campi scuola (a Fenestrelle, Tai di Cadore e Vinadio) promossi dell’Associazione nazionale.

Gli studenti ne hanno apprezzato gli obiettivi, che sono quelli di preparare le "nuove generazioni a diventare cittadini attivi e impegnati nella costruzione di una società più giusta e pacifica, centrata su valori fondamentali della solidarietà, rispetto e collaborazione". 

A ricevere la tessera, distintivo di appartenenza alla "squadra" delle Penne nere del territorio sono stati: Riccardo Sola, 17 anni del liceo scientifico Bodoni, e Alberto Barale, suo coetaneo, entrambi alla seconda esperienza dei campi scuola dove, come ha ricordato il presidente Desco, si valorizzano il senso di responsabilità e altruismo, la cultura di pace e dialogo basata sulla comprensione reciproca.

Tra i tesserati Ana Monviso hanno fatto ingresso inoltre:  Eleonora Martinengo e Michele Vottero di Barge, Sofia Nicolino di Sanfront, Alice Bollati e Samuele Bonaiuto di Villafranca Piemonte, Sam Audrito di Polonghera.

Sono state particolarmente apprezzate dai ragazzi e dalle ragazze le iniziative dell'esperienza vissuta "che aiutano i ragazzi a migliorare le capacità di comunicazione, collaborazione e leadership per affrontare le sfide della vita quotidiana,  con maggiore consapevolezza e sicurezza".

La consegna delle tessere alla presenza del direttivo è avvenuta il 20 dicembre alla ex Caserma Musso.

Le foto di Paola Ravazzi, madrina della sezione Ana Monviso.

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

Saluzzo; momenti della consegna delle 8 tessere Ana Monviso - foto Paola Ravazzi

