Cuneo, visita al carcere Cerialdo: "Mancano risorse, attività culturali e percorsi di reinserimento per i detenuti" [VIDEO]

Giulia Marro, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), assieme al segretario nazionale dei Radicali Italiani, il cuneese Filippo Blengino e a Francesca Druetti, segretaria di Possibile, stamattina hanno visitato il carcere di Cuneo, la Casa circondariale Cerialdo.

Nel video le loro dichiarazioni

Un segno di attenzione verso un mondo, quello delle carceri, dove i problemi sono tantissimi. Quello del capoluogo della Granda, dove sono reclusi circa 400 uomini, per il 70% stranieri, non fa eccezione, anzi.

Il Cerialdo è carente da sempre di attività che consentano ai detenuti non solo di trascorrere il tempo, ma anche di fare qualcosa di costruttivo e arricchente, che possa essere un bagaglio da spendere una volta fuori da lì.

Ma mancano risorse, personale, mediatori culturali, mezzi... e chi delinque, nel 70% dei casi, se esce in carcere ci torna. L'Italia è il Paese europeo con il più alto tasso di recidiva. Senza contare che il sovraffollamento e la cronica mancanza di personale rendono difficile strutturare qualunque percorso di reinserimento, che dovrebbe rappresentare, secondo la Costituzionale, la vera funzione della pena.

Proprio per accendere i riflettori su questi non luoghi, spesso ai margini delle città, di certo ai margini della società, i Radicali da sempre visitano le carceri, così come AVS e Possibile. Insieme per tenera alta l'attenzione anche sul tanto decantato tema della sicurezza, che non può esserci laddove non vengono messi in atto percorsi di reinserimento seri e strutturati.

Chi entra in carcere nella stragrande maggioranza dei casi torna a delinquere non appena uscito, perché nessuno gli ha dato la possibilità o gli strumenti per provare a percorrere strade alternative.

Questo è - ma non diciamo niente che non si sappia da anni - il fallimento del sistema penitenziario come strumento di rieducazione.