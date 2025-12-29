METEO / Settimana all'insegna del bel tempo, ma freddo in arrivo a Capodanno

L'alta pressione ci terrà compagnia ancora per un po', con un paio di giorni con temperature ancora miti per il periodo. Da martedì sera l'arrivo di aria piuttosto fredda dall'Europa orientale ci farà rientrare in pieno inverno, anche se per poco.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 29 e domani martedì 30 dicembre.

Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento solo dalle ore serali di martedì, per l'arrivo di aria più fredda da est, associata a qualceh debole precipitazione su basso Piemonte.

Temperature ancora oltre la media del periodo, con massime comprese tra 9 e 15 °C, minime domani mattina attorno a -2/0 °C con brinate nelle aree più basse delle pianure piemontesi, mentre su alture collinari l'inversione termica manterrà valori tra 4 e 8 °C, così come sulle coste saremo tra i 7 e 10 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, anche se domani sera si attiverà una moderata o localmente forte tramontana su savonese e genovese.

Da mercoledì 31 dicembre a venerdì 2 gennaio.

Ampi spazi di sereno tra mercoledì e giovedì, intervallati da nubi basse e nebbie, che aumenteranno poi venerdì. L'aria fredda lascerà quasi subito spazio ad aria più mite in quota da venerdì con prime piogge sui settori orientali della Liguria. Ma nel contempo la copertura nuvolosa farà rimanere comunque basse le temperature in pianura.

Le massime non andranno oltre i 4/5 °C, mentre le minime saranno generalmente comprese tra -4 e 0°C, in particolare se il cielo si rasserenerà nelle ore notturne. In presenza di vento, nubi o nebbia rimarranno tra 0 e 4 °C. Sulle coste pure massime più contenute ma già in ripresa venerdì con valori compresi tra 8 e 13 °C, mentre le minime tra 4 e 7 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili. Da venerdì graduale aumento di venti sudoccidentali sulla Liguria.

Tendenza weekend ed Epifania

Il fine settimana sarà segnato da tempo grigio e umido. Passaggi perturbati potrebbero portare un po' di precipitazioni soprattutto su Liguria orientale e nevicate su zone alpine, qui su nord Piemonte anche a bassa quota fino a domenica. Poi da domenica sera entrerà di nuovo aria fredda da nord riportando in basso le temperature con Foehn e cieli sereni.

Previsioni stagionali

Previsione rischio grandine e dati grandinate

