Epifania a Mondovì Ferrone: la Compagnia dell'allegria porta in scena "Quello Buonanima"

Per salutare in allegria il 2026 e festeggiare l'Epifania, la biblioteca parrocchiale "Franca e Mario Gasco" presenta il tradizionale spettacolo teatrale di inizio anno. Martedì 6 gennaio alle ore 20.45, nel salone teatro dell'oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in via S. Bernolfo 16 a Mondovì Ferrone, la Compagnia dell'allegria proporrà una commedia brillante in tre atti: "Quello Buonanima", su testo di Ugo Palmerini, reso celebre dal noto attore genovese Gilberto Govi.

Al centro dell'azione le vicissitudini di Faustin, la cui casa, in uno sperduto paesino dell'entroterra ligure, è immersa nel lutto per il suicidio del genero. L'intera famiglia è sconvolta da tale perdita: la vedova Lea e la suocera Albina – rispettivamente figlia e moglie di Faustin – ricordano il defunto con affetto e devozione, hanno appeso a tutte le pareti della casa i ritratti del defunto e non riescono a darsi pace, nonostante sia passato tempo e benché il caro estinto, poco accorto, abbia lasciato la moglie in un mare di debiti. A fare le spese di questa situazione è il povero padrone di casa, suocero del defunto, che deve, suo malgrado, far fronte alle difficoltà finanziarie della figlia e subire il lutto ostentato di famiglia e amici.

Nel corso della vicenda, Faustin è protagonista di una serie di gags che si fanno via via sempre più esilaranti con l'entrata in scena del nipote Carlino e dell'originale e strampalato cavalier Leonida Roncagliolo. A complicare il tutto, un inaspettato e sconvolgente colpo di scena.

A dar vita ai personaggi e alle situazioni della vicenda saranno Giuseppe Vanni e Paola Miragoli, Monica Vivalda, Paolo Monge, Sara Bertini, Federico Viara, Ambra Isoardi, Sebastian Romaniuc e Igor Sartorio.

Lo spettacolo è a ingresso libero ed eventuali offerte saranno devolute alle attività parrocchiali.