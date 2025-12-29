ATLETICA / Mondovì Acqua S. Bernardo nella corsa di fine anno: il 5.000 di Natale e la Christmas Run

L'Atletica Mondovì non si è fermata durante le festività natalizie. Nel weekend appena trascorso, atleti e simpatizzanti della società hanno colto l'occasione per allenarsi sulle distanze, testando la propria forma in vista della stagione invernale del cross. Tra Mondovì e Diano Marina, sono arrivati risultati incoraggianti.

Sabato 27 dicembre sulla “Fantoni-Bonino” di Mondovì, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha voluto augurarsi buone feste nel modo che preferisce: correndo. Il classico 5.000 di Natale – un allenamento collettivo aperto a tutti - è stato molto partecipato con tanti atleti e simpatizzanti (tra cui alcuni genitori) che si sono messi alla prova. Davanti a tutti è arrivato il 16enne Giorgio Comino, tirato e stimolato nelle varie tornate dal compagno e coach, Michele Aimo (secondo a 3”) che ha chiuso in 15’47”: crono ampiamente sotto il proprio p.b. (anche se ovviamente non valido a fini statistici) e un ottimo test in vista della imminente stagione del cross. Alle loro spalle la new entry Gabriele Canavese 16’47” subito davanti a Ismaele Bertola 16”52; al femminile prima la cairese Sofia Dante, altro innesto importante in vista del 2026, in 21’03 davanti a Serena Dani (23’04”) ed Adriana Sciolla (24’03”).

[Da sinistra: Bertola, Canavese, Aimo e Comino alla 5000 di Natale]

In pista anche le categorie giovanili: nei 1000 metri ragazzi Federico Bruno ha chiuso in 3'17" davanti a Ryan Bruno, mentre nei cadetti (2000 metri) il più veloce di tutti i è stato Lorenzo Santo in 7'21" che ha preceduto in volata Francesco Bruno. In gara anche alcuni giovanissimi esordienti.

Il giorno dopo, domenica 28 dicembre, un altro atleta della società si è messo alla prova nella 8ª edizione della Christmas Run a Diano Marina, confermando il buon momento di forma del gruppo. Ancora buone sensazioni per Pierfrancesco Figone, giunto secondo in 32’48” a soli 7 secondi dal primo classificato Riccardo Bado. Buon passo da 3’31” sui 9,3 km del percorso ondulato e tortuoso: sicuramente un bell’allenamento in vista dell’appuntamento del 18 gennaio di cross.

[8ª edizione della Christmas Run a Diano Marina]