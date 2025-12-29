CALCIO / Recap Promozione: come sta andando il Girone C?

La Promozione rappresenta il punto di equilibrio del calcio regionale: un campionato competitivo che unisce esperienza e gioventù, tra giocatori provinciali in cerca di consacrazione e ragazzi formati nelle migliori giovanili piemontesi. È, tuttavia, un torneo molto stabile: pochi scossoni e posizioni bloccate, anche essendoci piccoli distacchi tra le varie squadre.

A guidare la classifica, appaiate a quota 31 punti, ci sono Carmagnola e Moretta. La prima è retrocessa lo scorso anno dall’Eccellenza e, dunque, come di consueto, può essere considerata una delle migliori rose del girone, se non la favorita per il primo posto, l’unico modo per accedere direttamente alla categoria superiore. Il Moretta, invece, risulta una conferma del girone: dopo la medaglia di legno dello scorso anno, la squadra di mister Ettore Cellerino sta conducendo la classifica, grazie anche al suo bomber Samuele Blencio, secondo nella classifica marcatori con 8 gol dopo 15 giornate.

A -3 dalla vetta il Pedona sta cercando di trovare continuità, dopo il secondo posto dello scorso anno. Il capocannoniere del Girone C è proprio la punta della squadra di Borgo San Dalmazzo: Marco Dalmasso, che con i suoi 12 gol si riconferma il miglior attaccante del torneo, dopo che l’anno scorso le sue 21 reti gli garantirono di dominare la classifica marcatori.

La grande sorpresa dell’anno è, però, il Sant’Albano, che con mister Fabio Parola sta scalando la classifica delle migliori squadre regionali: dopo anni in Prima Categoria, la scorsa stagione è arrivata la promozione e ora la squadra è a -5 dalla vetta e può sognare l’accesso all’Eccellenza.

Appena dietro troviamo due regine del calcio provinciale e regionale giovanile, capaci di collezionare posizioni importanti e creare dei baby talenti: Busca e Saviglianese. Ambo le squadre si trovano a 23 punti e sembrano aver trovato la loro quadra, pur avendo perso giocatori importanti rispettivamente come Filippo Quaranta e Thomas Sacco, quest’ultimo che, con i suoi 18 gol, lo scorso anno si era aggiudicato la seconda piazza nella classifica dei bomber e aveva portato la squadra di Savigliano sul gradino più basso del podio con 51 punti.

Sempre appaiata a 23 punti si trova anche lo Scarnafigi. A quota 21 in blocco ci sono tre squadre: Atletico Racconigi, Pancalieri Castagnole e Sommariva Perno. Il Racconigi rimane stabile nella terra di nessuno: difficile che possa rientrare nella sfida per il podio, come ad oggi risulta complesso un crollo verso le zone basse della classifica. Il Pancalieri sembra seguire un percorso simile, dando la possibilità ai propri tifosi di svegliarsi più sereni la mattina, dopo i play-out giocati lo scorso anno. La squadra di Sommariva, che lo scorso anno disputò la Promozione nel Girone D, ha trovato la propria ancora di salvezza in Mamadou Dia, uno dei bomber più performanti del campionato.

In 11ª e in 12ª posizione, ovvero le ultime due piazze che garantiscono la salvezza sicura a fine campionato, ci sono Villafranca e Orbassano Calcio. Le due squadre “virtualmente” ai play-out sono Valle Varaita Calcio e Boves. La squadra della Valle Smeraldina, dopo la promozione dello scorso anno, ottenuta a seguito dei play-off, non è ancora riuscita a incidere pienamente nella nuova categoria, seppur siano stati confermati molti nomi importanti della scorsa stagione, Bertola e Peyracchia su tutti.

Boves è, invece, a metà campionato, il più grande flop del girone: dopo anni a metà classifica, l’anno scorso aveva inizialmente guidato il campionato, per poi lasciare il passo alle squadre concretamente più forti e concludere la propria avventura ai play-off, conquistati grazie al quinto posto in classifica. A inizio settimana la dirigenza del Boves MdG ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Gabriele Peano e contestualmente è stato pubblicato il ringraziamento nei confronti del ds Marco Mollo con il quale si è deciso di concludere il rapporto lavorativo, di comune accordo tra le parti.

Nelle ultime due posizioni ci sono, infine, due squadre che l’anno scorso erano a metà classifica: Narzole e Infernotto, entrambe a 10 punti. Difficile per loro, vista la classifica ad oggi, la salvezza diretta, essendo l’ultimo posto disponibile per scampare alla retrocessione e ai play-out a 7 lunghezze di distanza. Vedremo se Alessandro Santarossa, attualmente a quota 7 gol, riuscirà a portare il Narzole fuori dalla zona rossa della classifica.