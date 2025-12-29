Officine Mattio partner tecnico di Lokomotiv Manas: il brand cuneese sostiene la nuova squadra ciclistica del Kirghizistan [FOTO]

Si è svolta venerdì 19 dicembre presso la sede di Officine Mattio la presentazione ufficiale della squadra ciclistica Lokomotiv Manas, un nuovo progetto sportivo internazionale pronto ad affrontare il calendario italiano, francese e delle classiche del nord nelle categorie Continental e Under 23.

Il team nasce con una forte identità simbolica e culturale. Il nome Lokomotiv richiama la locomotiva come forza trainante per le giovani generazioni ed è anche un omaggio alla prima squadra ciclistica della storia del Kirghizistan. Manas, leggendario guerriero e condottiero dei canti kirghisi, è venerato come saggio e coraggioso, simbolo di identità e unità.

Alla base del progetto Lokomotiv Manas c'è la volontà di ispirare i giovani kirghisi, offrendo un punto di riferimento positivo che trasmetta i valori fondamentali dello sport: disciplina, passione, sacrificio e crescita personale. Un progetto che guarda al futuro, ma con solide radici nella storia e nella cultura del Paese.

Officine Mattio partner tecnico

Partner tecnico del team, Officine Mattio è parte centrale nello sviluppo del progetto, realizzando la bicicletta ufficiale della squadra e la divisa tecnica, frutto di ricerca, design e artigianalità italiana di alto livello. Una collaborazione che unisce innovazione e identità sportiva, contribuendo a dare al team Lokomotiv Manas un'immagine distintiva all'altezza delle competizioni internazionali.

Durante la presentazione, Giovanni Monge Roffarello, amministratore e fondatore di Officine Mattio, ha dichiarato: "Officine Mattio è orgogliosa di appoggiare un progetto sportivo in uno Stato come il Kirghizistan. Auguriamo alla nuova squadra, tramite questo progetto, di ottenere ottimi risultati e contribuire allo sviluppo del movimento ciclistico nell'area euroasiatica".

È intervenuto anche Ricardo Pichetta, responsabile vendite Officine Mattio nell'area euroasiatica, che ha sottolineato l'impatto strategico dell'iniziativa: "Con Lokomotiv Manas abbiamo puntato a promuovere il nostro brand e i nostri servizi nell'area euroasiatica. Questo progetto permetterà di sviluppare un nuovo mercato, attraverso la nostra rete vendita, sia per le biciclette Officine Mattio sia per i viaggi cicloturistici in Italia. Siamo certi che creerà nuove opportunità e connessioni".

L'ambizione della Federazione kirghisa

Vladimir Lasenko, presidente della Federazione Ciclistica del Kirghizistan, ha spiegato gli obiettivi ambiziosi della partnership: "Abbiamo siglato un accordo triennale con Officine Mattio con l'ambizioso obiettivo di diventare una squadra Professional. Questo ci garantirà di partecipare alle più grandi gare del calendario internazionale UCI".

Lasenko ha precisato che la Federazione Ciclistica Nazionale kirghisa è stata fondata due anni fa. Attualmente alcuni ciclisti e tecnici provengono dai Paesi limitrofi, dato che il livello del ciclismo locale è ancora in fase di sviluppo.

Eccellenza italiana come modello

La scelta di Lasenko di avviare una collaborazione con Officine Mattio nasce sia dal suo coinvolgimento imprenditoriale nel settore delle biciclette, sia dalla profonda ammirazione per il brand, riconosciuto per l'eccellenza del design, la cura dei dettagli e un'identità distintiva capace di unire performance e stile.

L'estetica e la cultura ciclistica italiana rappresentano una forte fonte di ispirazione per molti ragazzi e ragazze kirghisi, che vedono in questo modello un ideale di professionalità e ambizione. In questo contesto, Officine Mattio non è soltanto un partner tecnico, ma una vera e propria finestra sull'Europa, in grado di aprire nuove prospettive sportive, culturali e professionali per le giovani generazioni del ciclismo kirghiso.

La nascita di Lokomotiv Manas rappresenta così non solo l'avvio di una nuova squadra ciclistica, ma l'inizio di un percorso che unisce sport, cultura e visione internazionale. Un in bocca al lupo ai ragazzi per questa straordinaria avventura.