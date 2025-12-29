 / 

Trump: "Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe"

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è ''un ottimo premier'', un vero e proprio ''eroe di guerra'' al quale dovrebbe essere concessa ''la grazia nel suo processo penale''. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele "non esisterebbe" senza Netanyahu. 

A una domanda sulla seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco per Gaza, Trump ha risposto che ''bisogna disarmare Hamas''. ''La situazione di Gaza è molto difficile'', ma ''la ricostruzione inizierà presto'', ha aggiunto accanto al premier israeliano.  

 

