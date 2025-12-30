Oggi, martedì 30 dicembre, a partire dalle 21, Bagni di Vinadio si illuminerà con la tradizionale Fiaccolata notturna, un evento suggestivo e coinvolgente aperto a tutti, residenti e visitatori.

L’iniziativa è organizzata dalla Scuola Italiana di Sci “Sci Slear 2000”, con la preziosa collaborazione delle strutture ricettive di Bagni di Vinadio, che contribuiranno a rendere la serata ancora più accogliente e conviviale.

Al termine dell’evento, vin brulé caldo e panettone saranno offerti a tutti i partecipanti, per condividere un momento di festa e convivialità.

Partecipare è semplice: portate con voi la voglia di camminare, stare insieme e vivere una serata speciale sotto le stelle.