Cuneo, le liste Beni Comuni e Cuneo Mia: "I temi che sollevavamo da anni ora diventano priorità dell'Amministrazione"

"In questi anni abbiamo dimostrato che i risultati per la città non arrivano per caso, ma sono il frutto di lavoro costante, studio dei temi, presenza nelle istituzioni e battaglie portate avanti con coerenza. Anche stando all’opposizione, quando si ha a cuore il bene comune, è possibile incidere sulle scelte dell’Amministrazione e contribuire a orientare le politiche pubbliche.



Le liste Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia hanno scelto fin dall’inizio di svolgere un ruolo di opposizione propositiva, capace di avanzare idee, sollevare criticità e costruire alternative concrete. Un lavoro spesso silenzioso, a volte ostacolato, ma che nel tempo sta producendo risultati tangibili per la città.



In questo contesto si inserisce la candidatura del Comune di Cuneo al bando regionale 'La natura in città' per la rinaturalizzazione di via Leonardo Ferrero, nel quartiere San Paolo. Un progetto che va nella direzione da noi indicata da tempo: meno asfalto, più verde pubblico, recupero degli spazi urbani, mobilità dolce, qualità ambientale e nuovi luoghi di socialità. La trasformazione di una strada asfaltata in un giardino urbano, la de-impermeabilizzazione del suolo, l’eliminazione del traffico di attraversamento e il coinvolgimento delle scuole sono elementi che richiamano chiaramente le proposte e le battaglie portate avanti dalle nostre liste negli ultimi anni.



È giusto riconoscere il valore dell’intervento, ma è altrettanto corretto ricordare che questi temi non nascono oggi: sono stati più volte sollevati da Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia, spesso quando non erano ancora considerati una priorità dall’Amministrazione. Oggi diventano finalmente parte delle politiche cittadine.



Un ulteriore risultato concreto ottenuto anche grazie al lavoro dell’opposizione è la costituzione dell’Albo degli operatori economici e dei professionisti del Comune di Cuneo. Si tratta di uno strumento di trasparenza e correttezza negli affidamenti, richiesto esplicitamente dalle nostre liste attraverso atti e interventi consiliari. L’istituzione dell’albo rappresenta un passo avanti importante verso una gestione più equa, accessibile e ordinata dei rapporti tra Comune, imprese e professionisti.



Questi risultati confermano che il ruolo dell’opposizione può e deve essere quello di migliorare le scelte pubbliche, senza limitarsi alla critica ma portando proposte e mantenendo alta l’attenzione sugli interessi collettivi. Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia continueranno su questa strada, rivendicando il valore delle battaglie portate avanti e lavorando affinché le buone idee si traducano in cambiamenti reali per la città.



Liste Cuneo per i Beni Comuni – Cuneo Mia"