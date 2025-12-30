Il braidese Luigi Barbero nominato segretario generale della Confcommercio provinciale

Il Consiglio Direttivo di Confcommercio della provincia di Cuneo, riunitosi nel mese di dicembre 2025, ha deliberato la nomina di Luigi Barbero, attuale direttore della Confcommercio Ascom Bra, a segretario generale di Confcommercio provincia di Cuneo. L’incarico avrà decorrenza dal 1° gennaio 2026.

«Si tratta di una decisione importante e strategica per la nostra organizzazione– sottolinea il presidente Danilo Rinaudo – che rafforza ulteriormente la struttura provinciale in una fase di grandi cambiamenti economici e sociali».

La Confcommercio della provincia di Cuneo rappresenta una delle realtà più significative a livello nazionale: probabilmente la prima in Italia per numero di addetti nei vari uffici territoriali, con oltre 400 dipendenti, una capillare articolazione organizzativa e sedi operative in tutte le principali città della provincia, tra cui Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Carrù e Ceva.

L’associazione è punto di riferimento per circa 20.000 imprese operanti nei settori del commercio, turismo, servizi, trasporti, professioni e PMI, contribuendo in modo determinante allo sviluppo economico del territorio.

Confcommercio, a livello nazionale, rappresenta i due terzi degli occupati e oltre il 50% del PIL, e la Confcommercio della provincia di Cuneo può essere considerata un’eccellenza per qualità dei servizi, efficienza organizzativa e ampiezza delle attività a supporto delle piccole e medie imprese.

Il neo segretario generale Luigi Barbero ha espresso gratitudine e soddisfazione per la fiducia accordatagli: "Cercherò di ricambiare questo incarico mettendo a disposizione della struttura provinciale in coordinamento e con la collaborazione dei colleghi Direttori delle Ascom, l’esperienza maturata in tanti anni di attività come direttore dell’Ascom di Bra e nei diversi ruoli ricoperti nel corso della mia carriera".

Il percorso professionale di Luigi Barbero comprende, tra le esperienze più rilevanti, la presidenza dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, oltre a una esperienza in qualità di amministratore di banca per oltre 20 anni, nonché numerosi altri incarichi svolti a livello regionale e nazionale.

Il presidente Rinaudo conclude evidenziando come la collaborazione forte, intensa e strutturata tra tutte le realtà e le associazioni territoriali della provincia di Cuneo rappresenti una base solida per affrontare le sfide future.

"In un contesto economico in rapida evoluzione, prosegue il presidente, Confcommercio continuerà a essere protagonista nella tutela politico-sindacale delle categorie rappresentate, affiancando le imprese con nuovi servizi, anche innovativi, capaci di rispondere alle esigenze legate a sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e complessità dei mercati, offrendo alle piccole e medie imprese il supporto di una grande organizzazione dotata di elevate competenze professionali".