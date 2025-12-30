L’Aeronautica Militare al Raduno di Mongolfiere dell’Epifania di Mondovì

In occasione del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania di Mondovì, in programma dal 3 al 6 gennaio, sarà presente una rappresentanza dell’Aeronautica Militare per l’intera durata della manifestazione.

La presenza di Aeronautica permetterà al pubblico di avvicinarsi al mondo del volo militare attraverso postazioni con visori 3D e l’esposizione della cabina di pilotaggio originale di un Aermacchi MB-339PAN, velivolo in dotazione alla Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.

Giorgio Bogliaccino, Direttore dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, dichiara: «Esprimo a nome mio e dell'Aeroclub soddisfazione per la presenza dell’Aeronautica in questo importante evento. Un risultato reso possibile anche grazie al contributo di Refuel Brewing Company, licenziataria dei marchi dell’Aeronautica Militare». La partecipazione alla manifestazione arricchisce ulteriormente il programma del Raduno, offrendo al pubblico un’occasione concreta di contatto con il mondo del volo e contribuendo a rafforzare il profilo dell’evento nel panorama nazionale.



PROGRAMMA DEFINITIVO

36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania

Mondovì - corso Inghilterra 3-4-5-6 gennaio 2026

Sabato 3 gennaio

ore 16,00: cerimonia di apertura e presentazione degli equipaggi

ore 18,30-19:00: Nightglow – mongolfiere gonfiate al buio e illuminate a tempo di musica Non verranno effettuati voli nella giornata di sabato 3 gennaio

Domenica 4 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Lunedì 5 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Martedì 6 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Si ricorda che: i decolli delle mongolfiere e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli, che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico. Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing si svolgeranno presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.