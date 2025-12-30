Per Camera di Commercio, Atl e Confartigianato il 2025 è stato l’anno delle donne

Nel mese di luglio due importanti enti per la Granda, la Camera di Commercio e l’Atl Cuneo (Azienda Turistico Locale), hanno rinnovato i loro vertici.

Il Consiglio camerale ha visto insediarsi, a fine mese, i sette componenti che accompagneranno il presidente Luca Crosetto, il quale, a fine 2025, ha lasciato la presidenza di Confartigianato.

Questa la nuova giunta: Danilo Rinaudo (Commercio); Egle Sebaste (Industria); Enrico Nada (Agricoltura); Francesca Nota (Artigianato); Mariano Costamagna (Servizi alle imprese); Valter Lannutti (Trasporti); Liliana Allena (Turismo). Come si evince, per la prima volta, tre su sette sono donne.

Sempre a luglio sono stati rinnovati i vertici dell'Atl del Cuneese: Gabriella Giordano, dopo un lungo braccio di ferro tra i partiti di centrodestra, è stata eletta presidente.

Ad affiancarla nella gestione dell’Azienda Turistica Locale per il prossimo triennio il vice presidente Mariano Occelli e il cda di cui fanno parte Daniela Bianco, Chiara Voghera e Paolo Manera.

Anche in questo caso, dunque, una forte presenza femminile nell’ente preposto alla promozione turistica di un’ampia porzione del territorio provinciale.

A fine novembre, al termine del congresso provinciale, Confartigianato Cuneo ha eletto alla presidenza Daniela Balestra, chiamata a succedere a Luca Crosetto.

È la prima volta, nella lunga storia dell’associazionismo artigiano della Granda, che una donna assume una posizione di vertice. Al suo fianco due vicepresidenti: Michele Quaglia (vicario) e Davide Merlino.

Interessante rilevare come la presenza femminile stia assumendo sempre più ruoli di primo piano nel contesto economico provinciale.

A buon diritto si può considerare come il 2025 sia stato – almeno in questi tre ambiti che abbiamo preso a campione – l’anno delle donne. È la strada giusta, ma – come soleva ripetere il ministro cuneese Adolfo Sarti - “se molto è stato fatto tanto resta da fare”.

I signori uomini stiano comunque in campana per il 2026 e gli anni a venire, pronti – se del caso – a rivendicare eventuali… “quote azzurre”.