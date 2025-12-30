Per le feste la pasta fresca "come fatta in casa" del Pastificio Martino di Rifreddo

Nel periodo delle festività, quando le tavole si riempiono di piatti che evocano calore familiare e tradizioni antiche, la pasta fresca ripiena del Pastificio Artigianale Martino emerge come una scelta impeccabile. Realizzata con la stessa cura e passione di una preparazione casalinga, questa pasta unisce genuinità e gusto raffinato, offrendo una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni palato durante le feste.

Tra le specialità più apprezzate per la stagione invernale spiccano creazioni uniche come la Perla del Monviso e l'Agnulot et San Bias. Il filo conduttore di questi prodotti è l'uso esclusivo di ingredienti di primissima qualità, freschi e locali, selezionati con attenzione per preservare quel sapore autentico che richiama i ricordi d'infanzia. Provenienti dal territorio cuneee, questi elementi conferiscono alla pasta un carattere inconfondibile, denso di storia e territorialità.

Quest’anno le novità sono la sfoglia integrale con diversi ripieni e i ravioli al grano saraceno ripieno di toma d'alpeggio.

Da più di un quarto di secolo, Corrado Martino dedica la sua maestria alla creazione di queste prelibatezze, supportato dalla moglie Nadia e dalla figlia Giada, che curano ogni aspetto: dalla scelta delle materie prime alla distribuzione. Questo impegno familiare ha portato a grandi riconoscimenti, come la certificazione De.Co. dal Comune di Rifreddo per il Monvisotto e l'Agnulot et San Bias. Il Monvisotto, in particolare, realizzato con l'asparago dolce di Revello dall'Azienda Agricola di Piero Fraire e la Toma del Monviso del Caseificio Valform, si è imposto come emblema del gusto locale.

Situato oggi nel pittoresco borgo di Rifreddo, ai piedi del maestoso Monviso, il pastificio ha visto una crescita costante, attirando clienti da tutta la provincia di Cuneo e oltre. Le sue specialità sono disponibili non solo nel punto vendita diretto, ma anche in selezionati negozi gourmet nelle aree cuneese e torinese, garantendo accessibilità a un pubblico sempre più ampio.

Oltre alle eccellenze stagionali, il repertorio di Corrado include i grandi classici della tradizione piemontese: agnolotti con ripieno di carne e verdure, plin, ravioles, tortellini, tortelloni con farciture ispirate alle stagioni, e mezzelune. Ogni boccone sprigiona aromi intensi e sapori che restano impressi nella memoria.

Per concludere il pasto festivo con una nota fresca e golosa, perché non optare per "Il Gelato del Re", noto come Visu? Questa novità dal laboratorio di Corrado è un gelato artigianale prodotto con ingredienti di altissima qualità, disponibile in una varietà di gusti sorprendenti, perfetti per rinfrescare il palato dopo i piatti principali.

Per chi desidera portare in tavola queste meraviglie durante le imminenti festività, il Pastificio Artigianale Martino accoglie i clienti nel suo punto vendita a Rifreddo.

Ma non solo per le nostre tavole, queste delizie possono essere acquistate in confezioni regalo da dedicare ai nostri migliori amici, con la certezza di regalare loro gusto e salute.

Nel periodo di Capodanno, l’orario di apertura è il seguente:

· Mercoledì 31 dicembre: dalle 9:00 alle 13:00.

Poi si riapre venerdì 9 gennaio.

PASTIFICIO ARTIGIANALE di Martino Corrado e Nadia - Via Braide, 10 - Rifreddo (CN) - Tel 392.3174492 - 3317124378