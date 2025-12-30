Bossolasco ospita il Concerto di Capodanno con il Duo Mazzoni–Riganelli

C’è chi il 1° gennaio lo subisce. E poi c’è chi lo sceglie. Sceglie un posto bello, un’aria che punge il viso e ti rimette al mondo, le luci d’inverno che fanno brillare il borgo e, soprattutto, una musica capace di accendere l’anno nuovo.

A Bossolasco il 2026 comincia così: con un concerto vero, di quelli che non sono “solo un evento”, ma un modo di dire: ripartiamo bene, ripartiamo insieme.

Dal mattino alla sera: un 1° gennaio che vale il viaggio

Bossolasco non è “solo” il concerto delle 18.00. È una destinazione perfetta già dal mattino: puoi arrivare con calma, fare colazione in paese, fermarti a pranzo, e poi concederti una passeggiata lenta nel borgo, quando l’aria è frizzante e ogni angolo sembra più nitido.

E mentre cammini tra le vie del centro storico, puoi lasciarti sorprendere dal “Presepe di Bossolasco”, allestito lungo le strade del paese: un percorso che aggiunge alla giornata quella meraviglia semplice che a gennaio fa bene a tutti, grandi e piccoli.

Per chi ama scoprire luoghi veri e persone che fanno cose belle, c’è anche una tappa speciale: il laboratorio artistico del legno “La Tana”, dove l’artigianato diventa racconto e il borgo si mostra nella sua parte più autentica, creativa, viva.

E poi c’è “La Piazzetta”: una piccola boutique in cui complementi d’arredo, libri e tessuti sembrano scelti uno a uno per parlare di casa, di bellezza e di dettagli che fanno la differenza. Un luogo da attraversare lentamente, come si fa con le cose preziose — e dove è facile lasciarsi tentare da un’idea leggera e felice: farsi il primo regalo dell’anno.

Un concerto che scalda

Alle 18.00 il cuore della giornata si accende con il Concerto di Capodanno e con il Duo Mazzoni–Riganelli, formazione nata dall’incontro di due musicisti di scuola classica uniti dalla passione per la musica klezmer e per le grandi melodie del cinema, in una combinazione affascinante e rara: sassofono e fisarmonica.

Massimo Mazzoni, tra i più autorevoli interpreti italiani del sassofono classico e contemporaneo, è stato Direttore del Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo ed è oggi docente presso lo stesso istituto.

Christian Riganelli, fisarmonicista e docente, ha guidato per anni il Museo Internazionale della Fisarmonica e il Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo, portando la sua musica in contesti italiani e internazionali.

Il duo ha pubblicato l’album “New Klezmer Tales”, con composizioni originali scritte per questa formazione.

Direzione artistica: Walter Porro

La direzione artistica è di Walter Porro (Alba, 1967), musicista, compositore e arrangiatore: dopo gli studi ha lavorato con Giorgio Conte e, dal 2011, ha collaborato con Mauro Pagani, prendendo parte a numerose produzioni con artisti di primo piano. In questo percorso rientra anche il lavoro legato al film Le Assaggiatrici (Silvio Soldini). Porro ha inoltre sviluppato un solido percorso tra cinema, teatro e produzioni culturali, ed è direttore artistico del Piccolo Festival della Fisarmonica dal 2024.

Dopo il concerto… la parte più bella: restare

Quando il concerto finisce, non finisce davvero: si esce con il cuore pieno e si trova una tazza calda tra le mani.

A seguire, infatti, il Gruppo Alpini di Bossolasco offrirà vin brulé, tè caldo e cioccolata calda: un momento semplice, autentico, di quelli che ti fanno dire “ecco, questo sì che è iniziare l’anno”.

E per chi vuole trasformare il 1° gennaio in una piccola vacanza (anche solo per una sera): bar e ristoranti del paese saranno aperti mattino, pomeriggio e anche a cena, così, dopo il concerto e dopo il vin brulé, si potrà restare, sedersi a tavola, brindare con calma e godersi la tranquillità dell’Alta Langa — quella vera, che non si inventa.