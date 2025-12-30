SPORT / La Fiamma Olimpica arriva a Cuneo: il 10 gennaio accensione del braciere in Piazza Galimberti

Il Viaggio della Fiamma Olimpica, un evento iconico e fortemente simbolico che segna l’arrivo in Italia delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, attraverserà anche la Città di Cuneo il 10 gennaio 2026.

Il passaggio della Torcia sul territorio comunale si inserisce nel percorso di oltre 12.000 km, iniziato ufficialmente a Roma il 6 dicembre 2025, che sta attraversando tutte le Regioni e le Province italiane. In tutte le tappe previste dal Comitato, i tedofori si passano la Fiamma in staffetta, per poi accendere il braciere. Così sarà anche a Cuneo, dove a sostenere la fiamma saranno campioni olimpici del territorio.

Il percorso dei tedofori prenderà il via poco dopo le 18 per percorrere le vie del centro cittadino e risalire quindi in via Roma, guadagnando così l’arrivo in Piazza Galimberti intorno alle ore 19. Dalle ore 17, in piazza Galimberti, una cerimonia attenderà l’ultimo tedoforo che porterà all’accensione ufficiale del braciere alle 19.30.

Così commenta l’assessore allo Sport della Città di Cuneo Valter Fantino: “È un grande onore che la Fiamma olimpica passi a Cuneo, una città non direttamente interessata dalle olimpiadi invernali, ma che certamente ha con gli sport invernali e la montagna un legame fortissimo. Per questo rinnovo il mio caloroso invito alle Società sportive, agli Sci club, ma anche a tutti gli amanti della neve e della montagna a essere in piazza il 10 gennaio, per mostrare il nostro calore e segnare la nostra condivisione dei valori di cui le olimpiadi sono portatrici”.

[Diego Colombari al Centro Fondo Entracque 2025 - fotografia di D. Ninotto (archivio ATL del Cuneese)]

"Per l'occasione - commenta la presidente dell'ATL del Cuneese Gabriella Giordano - saranno presenti anche l'Atleta Azzurra Marta Bassino e il Campione Paralimpico Diego Colombari, entrambi Testimonial del Cuneese. Sarà dunque una bella occasione per vivere con loro questo importante momento di aggregazione, all'insegna dei valori più alti dello sport."

[Marta Bassino Cuneo - fotografia di D. Ninotto -(archivio ATL del Cuneese)]

L'invito è rivolto a tutti: venite carichi di energia!