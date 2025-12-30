Re Carlo e l'onorificenza... per la tata: il (raro) premio in arrivo nella famiglia reale

(Adnkronos) -

Onorificenza 'reale' per la tata di Buckingham Palace. Re Carlo ha infatti annunciato le onorificenze che verranno conferite nel 2026 e, secondo quanto riporta il Daily Express, ha voluto dedicare un premio speciale a una persona che ha svolto negli anni un ruolo fondamentale per la famiglia reale, e per la famiglia del Galles in particolare, crescendo anche i principi George e Louis e la principessa Charlotte: la tata Maria Teresa Turrion Borrallo.

La donna infatti, nel nuovo anno, riceverà la 'Royal Victorian Medal d'argento', un riconoscimento per il servizio reso al sovrano o a un altro membro della famiglia reale che in Inghilterra viene visto come un vero e proprio dono personale, una specie di ringraziamento di cuore.

Maria Teresa Turrion Borrallo non è spesso sotto i riflettori, ma svolge un lavoro giudicato imprescindibile da Buckingham Palace. Originaria della Spagna, ha studiato al prestigioso Norland College di Bath, considerato uno dei migliori al mondo e 'trampolino' anche per lavorare per i reali di Londra, che spesso assumono tate neo laureate.