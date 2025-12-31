La famiglia Giaccone ringrazia i medici di Savigliano: "Personale gentile e preparato"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

noi della famiglia Giaccone di Sommariva del Bosco volevamo ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso e il personale della pediatria dell'ospedale di Savigliano. Il giorno di Santo Stefano, con il susseguirsi del ricovero, si sono presi cura della nostra quartogenita figlia Ambra che a 19 mesi ha avuto 2 crisi convulsive febbrili.

Molto preparati, un personale gentile e competente. Ringraziamo davvero tutti di cuore. Ambra è tornata a casa e sta bene.

Famiglia Giaccone"