Al Direttore | 31 dicembre 2025, 15:34

La famiglia Giaccone ringrazia i medici di Savigliano: "Personale gentile e preparato"

La lettera dei genitori della piccola Ambra, ricoverata per crisi convulsive febbrili nel giorno di Santo Stefano

Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Savigliano

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

noi della famiglia Giaccone di Sommariva del Bosco volevamo ringraziare tutto il personale del Pronto Soccorso e il personale della pediatria dell'ospedale di Savigliano. Il giorno di Santo Stefano, con il susseguirsi del ricovero, si sono presi cura della nostra quartogenita figlia Ambra che a 19 mesi ha avuto 2 crisi convulsive febbrili.

Molto preparati, un personale gentile e competente. Ringraziamo davvero tutti di cuore. Ambra è tornata a casa e sta bene.

Famiglia Giaccone"

