Come sarà il 2026 di Cervere? Le previsioni del sindaco Marchisio e il bilancio dei 365 giorni appena trascorsi

Cervere archivia il 2025 e si lancia verso un nuovo anno propositivo come comunità, pianificando iniziative e progetti.

Ce ne ha parlato il sindaco Corrado Marchisio, con un bilancio complessivo positivo.

“L'anno appena trascorso è stato molto impegnativo ma, come spesso accade, a un grande impegno fanno seguito grandi soddisfazioni. – ha commentato il primo cittadino - La nostra amministrazione ha lavorato con dedizione per migliorare la vita dei cittadini, mantenendo i conti in ordine e consolidando i servizi per la comunità. Le tasse non sono aumentate nonostante un contesto ovunque complesso e, in molti casi, le cifre sono state anche inferiori rispetto all'anno precedente. La gestione diretta di alcune riscossioni ha permesso di ottenere una perfetta gestione della situazione e stiamo lavorando per migliorare ulteriormente l'offerta della pubblica amministrazione a tutti i cerveresi”.

Sui servizi offerti alla comunità in quest’anno: “Sono stati di alta qualità e tutto questo grazie alla fruttuosa e strategica collaborazione con stupende realtà come la scuola materna Bima e la nostra residenza per anziani. Abbiamo ottimi rapporti con le associazioni di volontariato, che permettono a Cervere di essere un paese vivace e vicino ai bisogni dei cittadini e che al contempo confermano anno dopo anno l'importanza di un rapporto identitario vivo tra i cittadini e il territorio”.

E ancora: “Gli investimenti sono stati numerosi e mirati, consentendo di riqualificare spazi pubblici fondamentali come la nuova Piazza don Carlo Cavallo e gli impianti sportivi. Tutto questo va nella direzione di creare un paese dinamico e attrattivo, capace di stare al passo con le esigenze dei cittadini in un mondo in profondo cambiamento: ognuna di queste scelte è stata tratteggiata su una visione di lungo periodo che sta restituendo risultati importanti e sulla quale si intende lavorare sempre più a fondo”.

Suo è anche il primo pensiero sul 2026: “Sarà sicuramente importante e sul quale stiamo già investendo idee e progettualità per guardare a Cervere sempre più come la casa comune di una comunità coesa, attiva, creativa e, come sempre, pronta a stupire. Auguro impegno, positività e passione perché i nostri sogni possano diventare realtà”.