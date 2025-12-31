“Natale Insieme”: Brondello celebra comunità, solidarietà e cultura con una grande partecipazione

Si è conclusa consuccesso la seconda edizione di “Natale Insieme”, l’iniziativa sociale promossa dal Comune di Brondello che ha saputo unire solidarietà, attenzione alle famiglie e valorizzazione della comunità nel periodo natalizio.

Nel corso delle festività, l’Amministrazione comunale ha voluto testimoniare concretamente la propria vicinanza agli anziani del paese e alle famiglie in difficoltà, omaggiandoli con un cesto di prodotti alimentari. Alle giovani famiglie con bambini neonati è stato invece donato un libro a tema natalizio, come segno di benvenuto e di fiducia nel futuro della comunità. La consegna dei doni è avvenuta alla presenza della Giunta comunale al completo e del vicepresidente della Pro Loco, Gino Roera.

"Come amministrazione abbiamo voluto ribadire un messaggio chiaro – ha dichiarato il sindaco Paolo Radosta –: Brondello è una comunità che non dimentica i propri anziani, colonna portante della nostra società, e che allo stesso tempo sostiene le giovani coppie che hanno scelto di vivere qui e di costruire il proprio futuro. In un periodo in cui le difficoltà possono colpire chiunque, crediamo che nessuno debba essere lasciato indietro. La famiglia e la comunità restano per noi valori fondamentali".

Un messaggio che ha trovato piena espressione anche nel clima di festa che ha animato il paese: Brondello, piccolo comune della Valle Bronda, quest’anno si è vestito di luci come mai prima, regalando a residenti e visitatori un’atmosfera suggestiva e accogliente.

Le celebrazioni sono iniziate con l’evento “Atmosfera del Natale”, che ha visto una grande partecipazione grazie alla merenda offerta da Comune e Pro Loco, alla presenza di Babbo Natale e alle emozionanti note natalizie dell’artista Martin McNally.

Il momento culminante del programma è stato il racconto musicale del Natale “E se fosse…”, andato in scena sabato 27 dicembre presso il Salone Polivalente Comunale, che ha registrato il tutto esaurito, confermando l’affetto e l’interesse del pubblico. Protagonisti della serata il Coro Piccola Valle e la compagnia teatrale I Sensa Parole, che hanno saputo emozionare e coinvolgere il pubblico con una performance intensa e partecipata.

"Desidero ringraziare di cuore il Coro Piccola Valle e la Compagnia teatrale I Sensa Parole – ha sottolineato il Sindaco –: ogni singolo membro ha contribuito al successo di una serata straordinaria. Un ringraziamento speciale va a Gemma Peretti, direttrice, vera anima del progetto, presenza insostituibile e motore di tutte le attività".

I complimenti dell’Amministrazione si estendono anche a Vilmo Giordanino, presidente dell’associazione Il Flauto Magico, che coordina e sostiene le iniziative culturali del gruppo.

"Questo ensemble – ha concluso il Sindaco – rappresenta un grande orgoglio non solo per Brondello, ma anche per Pagno e per l’intera valle. L’auspicio è che possa continuare a crescere, evolversi e portare cultura, emozioni e senso di appartenenza sul nostro territorio".