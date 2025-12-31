"Puliamo il mondo" di fine anno a Bra: insieme Comune e Legambiente [FOTO]

Bra chiude l’anno con un’importante azione ambientale. Martedì 30 dicembre 2025 5 i volontari di Legambiente, supportati all’Amministrazione comunale e da STR, hanno effettuato un intervento straordinario di pulizia lungo strada Franca e strada Antica d’Alba, liberando un’ampia area da rifiuti abbandonati.

L’iniziativa, che si inserisce in un “Puliamo il Mondo” di fine anno, lancia un messaggio chiaro: l’abbandono dei rifiuti ferisce il territorio, riguarda ogni cittadino e sarà uno dei temi cardine da contrastare.

L’Amministrazione comunale ha in previsione per il 2026 una stretta contro gli abbandoni, con controlli e misure sanzionatorie più incisive.