Roburent archivia un anno di lavoro intenso tra interventi per la sicurezza delle strade, opere pubbliche e bando neve [VIDEO]

Fine anno, tempo di bilanci anche per il Comune di Roburent. Un anno di intenso lavoro nel quale oltre alle attività di normale amministrazione, sono state finalmente chiuse annose vicende giudiziarie.

In linea con il programma elettorale, negli scorsi mesi, l'amministrazione ha indetto due bandi per potenziare l'organico del Comune, con l'assunzione a tempo pieno di due persone, assunte rispettivamente per l'ufficio anagrafe-protocollo e come operatore comunale.

Importante poi l'investimento fatto per la manutenzione delle strade comunali: un impegno di circa 150mila euro sostenuto grazie ai fondi del bando asfalti.

"I lavori - spiega il sindaco, Emiliano Negro - hanno interessato il completo rifacimento dell’area prospiciente i garage Comunali e della strada di accesso agli impianti sportivi. È stata poi sistemata una una porzione di strada, che risultava dissestata, verso il Cimitero del capoluogo. Tra le zone di intervento anche la strada tra Bosseea e Mottoni, in Val Corsaglia, cui sono stati destinati 50mila euro per la completa sistemazione della sede stradale".

"Abbiamo lavorato molto sui bandi - dice il sindaco, Emiliano Negro - e abbiamo ottenuto 150mila euro destinati al rifacimento degli asfalti sul territorio comunale. La cura e la manutenzione delle strade sul nostro territorio comunale è fondamentale sia per la sicurezza che per la fruizione delle stesse da parte dei cittadini".

Sono poi stati avviati i lavori per il ripristino dell'acquedotto San Rocco, in collaborazione tra il Comune e l'Azienda Cuneese, che prevedono la sostituzione e il ripristino della tubatura portante, in via San Rocco, nella totalità del tratto, dalla vasca a monte, al bivio di innesto sulla strada Provinciale, in località Piazza San Siro.

"Un intervento importante - aggiunge il primo cittadino - che era atteso da un ventennio. Ciò consentirà alle abitazioni servite da tale linea idrica, di eliminare la torbidità dell’acqua, dovuta al disgregamento della tubazione attuale, in metallo ferroso, che ridonerà la limpidezza e purezza delle acque, tipiche dei nostri territori". L'importo dei lavori è di circa 200mila euro.

Oltre a interventi di riqualificazione che hanno interessato il municipio, la caserma dei Carabinieri e il Parco degli Odassi, l'amministrazione sta proseguendo l'iter per l'adeguamento del PAI - piano regionale per il dissesto idrogeologico, fondamentale per l’invaso Cronista sul monte Alpet, che potrà avere oltre la funzione per l’innevamento anche quella idrica e turistica: un progetto atteso da anni perché è iniziato nel 2018. Le due progettualità sono oggetto del lavoro dei tecnici incaricati e verranno portate avanti parallelamente.

"In questi mesi - spiega Negro - ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Le condizioni meteo degli ultimi giorni ci hanno consentito di avere numeri record non solo per gli impianti sciistici ma anche per le attività commerciali e ricettive e ne siamo davvero contenti. Tra le ultime novità dell'anno che sta per concludersi, posso dire che ieri si è riunito il consiglio di vigilanza per la proroga dell'accordo di programma per l'innevamento del Monte Alpet, relativo alla realizzazione dell'invaso Cronista, utile anche per l'intervento che riguarderà la progettualità preesistente del Bric Colmé".

Come anticipato negli scorsi mesi il Comune potenzierà anche la videosorveglianza: "È stato approvato dalla Prefettura - aggiunge il sindaco - il progetto per l’aggiunta delle videocamere che saranno posizionate ai varchi e nelle zone delle aree ecologiche, alcuni dei dispositivi saranno anche provvisti del sistema per la lettura targhe".

Da inizio novembre, inoltre, la dottoressa Alison Verra, già medico Titolare di Assistenza Primaria a ciclo di scelta operante nel comune di Vicoforte, ha preso in carico il nuovo servizio di ambulatorio a San Giacomo, garantendo così un presidio fondamentale per i cittadini.

L'estate ha visto il successo di numerosi eventi, da quelli organizzati dalle associazioni a quelli sportivi, come la gara di Motocross-enduro o la prima edizione del "Solstizio d'estate".

Ad agosto il Comune ha poi dedicato un'intera giornata ai riconoscimenti "Una vita a Roburent" e "Una vita di lavoro", dedicati rispettivamente ai villeggianti e commercianti che da oltre cinquant’anni sono legati al Comune. Nell'occasione è avvenuta anche la consegna della cittadinanza onoraria al tenore Ugo Benelli che da sempre e villeggiante legato a Roburent.

È stato poi ricostituito il coordinamento delle associazioni con un calendario che elenca i principali appuntamenti estivi del Monte Alpet. Con l'inizio del 2026 sarà portata all'attenzione del Consiglio Comunale la votazione per costituire il Consiglio delle frazioni, che per San Giacomo, ha già avuto un riscontro positivo nel nome del dott. Riccardo Arena, cui toccherà il compito di creare un direttivo solido e che si porrà come filtro e supporto alle richieste dei numerosi visitatori e proprietari immobiliari.

"Colgo l'occasione - conclude il primo cittadino - per porgere a tutti i migliori auguri di buon anno a tutti i cittadini. Tanto è stato fatto e - ci tengo a ricordarlo - bene è la volontà politica ma ottenere risultati concreti è merito dello sforzo di dipendenti, funzionari e dei volontari che, a vario titolo, hanno lavorato per il comune".