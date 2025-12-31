Danneggia dehor e decorazioni natalizie nel centro di Bra: allontanato per tre anni

Due misure di prevenzione sono state emesse dal Questore della Provincia di Cuneo, su proposta della Polizia Locale di Bra, a carico di due pregiudicati autori di reati sul territorio cittadino.

In un caso, la Questura ha emesso il foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Bra per 3 anni a carico di un soggetto, che nei giorni scorsi, aveva danneggiato i dehors e le decorazioni natalizie di alcune attività commerciali presenti nel centro cittadino; gli esercenti avevano presentato denuncia al Comando della Polizia Locale: gli agenti avevano avviato le indagini individuando l'autore del fatto; oltre al suo deferimento in stato di libertà alla Procura Astigiana, la Polizia Locale aveva segnalato il fatto anche alla Questura, per l'emissione della misura di prevenzione.

Il secondo provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane è stato emesso sempre dalla Questura di Cuneo a carico di un altro soggetto autore di un’aggressione nei confronti dei gestori del Bar della Stazione Ferroviaria. Anche in questo caso la Polizia Locale, dopo aver raccolto la denuncia dell'esercente aggredito, aveva deferito l'uomo alla Procura di Asti per il reato di lesioni personali, richiedendo alla Questura l'emissione del provvedimento, il cosiddetto "Daspo Willy".

In entrambi i casi, il Questore della Provincia di Cuneo, dopo aver valutato gli atti e i fatti, ha provveduto all’emanazione dei provvedimenti a carico dei due soggetti.