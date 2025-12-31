Fossano: scontro tra due auto al semaforo di via Centallo: traffico in tilt sulla circonvallazione

Un incidente stradale ha paralizzato il traffico sulla circonvallazione nel primo pomeriggio di oggi. Lo scontro ha coinvolto due automobili all'altezza del semaforo di via Centallo, causando difficoltà alla viabilità nella zona.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per i rilievi e i Carabinieri. Le squadre di emergenza hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a prestare assistenza ai conducenti coinvolti nell'incidente.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle autorità competenti. Non si conoscono con precisione le condizioni dei soggetti coinvolti.