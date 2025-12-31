Sospetto fuga di monossido di carbonio a Borgo San Dalmazzo: famiglia in pericolo

Un probabile caso di intossicazione da monossido di carbonio ha portato i Vigili del Fuoco e il 118 a intervenire in un'abitazione di via Don Minzoni nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 dicembre.

L'allarme è scattato alle 14.35 quando la madre della famiglia ha contattato i soccorsi dopo aver accompagnato in ospedale la figlia, che ha accusato un malessere improvviso. Preoccupata per gli altri familiari rimasti in casa, la donna ha segnalato il sospetto di una fuga di monossido di carbonio.

Sul posto sono giunti tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo e gli operatori del 118. Le operazioni si sono rivelate critiche perché il padre e il figlio presenti nell'abitazione non hanno risposto immediatamente ai tentativi di contatto, destando forti preoccupazioni tra i soccorritori.

Al momento le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell'abitazione sono ancora in corso.