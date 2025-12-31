VOLLEY A3M / Svolta in casa Savigliano: Serafini lascia la panchina, la squadra passa a Berra

Il Monge-Gerbaudo Savigliano comunica che, appresa dal tecnico Simone Serafini la notizia della sua volontà di concludere il rapporto di collaborazione nel corso di un confronto svolto nella serata di martedì 30 dicembre, ha deciso di accettarla.

La società desidera rivolgere a Simone un ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi di lavoro con il gruppo.

La guida tecnica è già stata affidata all’attuale secondo allenatore Andrea Berra, che, dopo un incontro con lo staff dirigenziale e il Direttore sportivo Francesco Dutto, ha già condotto la seduta di allenamento di martedì 30, in vista dell'importante incontro di campionato in programma sabato 3 gennaio contro la Conad Reggio Emilia.

"Preso atto con rammarico della decisione di Simone Serafini di lasciare il club, la società l'ha accettata immediatamente. Siamo consapevoli delle difficoltà affrontate in questi primi mesi di stagione, ma la nostra mente è già rivolta a domani. Il gruppo squadra è coeso e, in unione d'intenti con lo staff tecnico guidato da coach Berra e con la società, è pronto a lottare sin dalla prossima partita per lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati. Tutti insieme, verso l'obiettivo!" - il commento del direttore generale Gilberto Botta.